Полпред президента в УрФО проголосовал на выборах губернатора в Тюмени

Владимир Якушев отдал свой голос за одного из кандидатов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проголосовал в Тюмени, отдав свой голос за одного из кандидатов на выборах губернатора Тюменской области. В беседе с журналистами полпред обратился к жителям трех регионов «тюменской матрешки».

«Голосование активно идет во всех трех субъектах — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Обращаюсь ко всем жителям: если кто-то по каким-то причинам все еще не посетил избирательный участок, обязательно необходимо это сделать. Губернатор — это человек, от которого многое зависит в социально-экономическом развитии региона. Поэтому сделать свой выбор очень важно», — отметил Владимир Якушев.

Голосование на выборах губернатора Тюменской области завершится в 20:00 10 сентября. Вся картина дня — в трансляции URA.RU.