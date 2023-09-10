Полпред президента в УрФО проголосовал на выборах губернатора в Тюмени

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Якушев голосует. Тюмень
Владимир Якушев отдал свой голос за одного из кандидатов Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проголосовал в Тюмени, отдав свой голос за одного из кандидатов на выборах губернатора Тюменской области. В беседе с журналистами полпред обратился к жителям трех регионов «тюменской матрешки».

«Голосование активно идет во всех трех субъектах — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Обращаюсь ко всем жителям: если кто-то по каким-то причинам все еще не посетил избирательный участок, обязательно необходимо это сделать. Губернатор — это человек, от которого многое зависит в социально-экономическом развитии региона. Поэтому сделать свой выбор очень важно», — отметил Владимир Якушев.

Голосование на выборах губернатора Тюменской области завершится в 20:00 10 сентября. Вся картина дня — в трансляции URA.RU.

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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев проголосовал в Тюмени, отдав свой голос за одного из кандидатов на выборах губернатора Тюменской области. В беседе с журналистами полпред обратился к жителям трех регионов «тюменской матрешки». «Голосование активно идет во всех трех субъектах — Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Обращаюсь ко всем жителям: если кто-то по каким-то причинам все еще не посетил избирательный участок, обязательно необходимо это сделать. Губернатор — это человек, от которого многое зависит в социально-экономическом развитии региона. Поэтому сделать свой выбор очень важно», — отметил Владимир Якушев. Голосование на выборах губернатора Тюменской области завершится в 20:00 10 сентября. Вся картина дня — в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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