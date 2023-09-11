Начальная цена бывшего здания училища и земли составила почти 2 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Катайске Курганской области продают здание, где располагалось профессиональное училище №13. О продаже сообщили представители администрации Катайского муниципального округа.

«Администрация Катайского муниципального округа предлагает приобрести в собственность нежилое здание площадью 853,9 кв.м и земельный участок площадью 1880 кв. м. Адрес: Курганская область, Катайский район, г. Катайск, ул. Строителей, 14», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

Начальная цена здания и участка земли составляет 1,9 млн рублей. Заявки от потенциальных покупателей принимают до 27 сентября. По данным, указанным в документации, это имущество пытаются продать с июля 2022 года, но за это время не нашлось покупателей.

В открытых данных указано, что по этому адресу располагалось профессиональное училище №13, которое закрылось в 2012 году. Сейчас местные студенты обучаются в Катайском профессионально-педагогическом техникуме.

Ранее стало известно, что в селе Кетово продают здание, где раньше располагался местный детско-юношеский центр. Его начальная цена составила 2 889 000 рублей. Представители объяснили, что деньги вырученные с продажи направят на обновление здания, где, в том числе сейчас находится ДЮЦ.

В этом здании до 2012 года располагалось училище Фото: сайт Roseltorg.ru https://www.roseltorg.ru/procedure/23000035460000000004