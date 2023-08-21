На «курганской Рублевке» продают здание бывшего детского центра

22 августа 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Сейчас ДЮЦ находится в здании, где располагалась школа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Кетово (которое называют «курганской Рублевкой») продают здание, где раньше располагался местный детско-юношеский центр. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание, назначение: нежилое, площадь: 479,9 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, одновременно с земельным участком, площадь 2064 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов. <…> Цена: 2 889 000 рублей», — указано в сообщении. На сайте указано, что эту землю можно использовать для размещения дома творчества. Продаваемое имущество расположено по адресу: ул. Ленина, 131. В открытых источниках указано, что раньше там располагался местный детско-юношеский центр. В администрации Кетовского округа URA.RU объяснили, что сейчас центр находится в здании старой школы. Деньги от продажи имущества на Ленина, 131 потратят на ремонт старого здания школы, где помимо ДЮЦа сейчас находятся библиотека, органы опеки и ДЮСШ. Ранее в Кетове выставили на продажу помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Начальная цена помещения составляет 384 тысячи рублей.

В селе Кетово (которое называют «курганской Рублевкой») продают здание, где раньше располагался местный детско-юношеский центр. Данная информация размещена на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание, назначение: нежилое, площадь: 479,9 кв. м, количество этажей 1, в том числе подземных 0, одновременно с земельным участком, площадь 2064 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов. <…> Цена: 2 889 000 рублей», — указано в сообщении. На сайте указано, что эту землю можно использовать для размещения дома творчества. Продаваемое имущество расположено по адресу: ул. Ленина, 131. В открытых источниках указано, что раньше там располагался местный детско-юношеский центр. В администрации Кетовского округа URA.RU объяснили, что сейчас центр находится в здании старой школы. Деньги от продажи имущества на Ленина, 131 потратят на ремонт старого здания школы, где помимо ДЮЦа сейчас находятся библиотека, органы опеки и ДЮСШ. Ранее в Кетове выставили на продажу помещение в здании, где располагалась редакция газеты «Собеседник», которая до закрытия входила в правительственный холдинг «Новый мир». Начальная цена помещения составляет 384 тысячи рублей.