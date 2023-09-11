В Тюменской области задержали мужчину, по вине которого сгорел торговый центр

12 сентября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

По версии следствия мужчина бросил окурок, из-за которого и загорелся торговый центр Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тюменской области арестовали мужчину, который, по версии следствия, виновен в пожаре в торговом центре «Гагаринский» в Ишиме, произошедшем в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ишимского городского суда. Огонь начался из-за неудачно выброшенного окурка. «В апреле 2022 года в Ишиме пожаром было уничтожено здание торгово-офисного центра. 9 сентября 2023 года был арестован мужчина 1999 года рождения, который, по версии следствия, причастен к совершению этого преступления. Он курил в неположенном месте и бросил окурок, что и явилось причиной пожара», — рассказали в суде. Уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») было возбуждено сразу после ЧП. В ходе его расследования и множества экспертиз был установлен подозреваемый, однако он скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. Задержали мужчину лишь сейчас, он был найден в селе Уват и доставлен в Ишим. Следователи настаивали, что он должен быть отправлен под стражу, однако суд решил поместить мужчину под домашний арест. Как ранее писало URA.RU, пожар в ТЦ «Гагаринский» в Ишиме произошел 28 апреля 2022 года. От огня, помимо самого здания, пострадали и его арендаторы, лишившиеся своего имущества.

В Тюменской области арестовали мужчину, который, по версии следствия, виновен в пожаре в торговом центре «Гагаринский» в Ишиме, произошедшем в 2022 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ишимского городского суда. Огонь начался из-за неудачно выброшенного окурка. «В апреле 2022 года в Ишиме пожаром было уничтожено здание торгово-офисного центра. 9 сентября 2023 года был арестован мужчина 1999 года рождения, который, по версии следствия, причастен к совершению этого преступления. Он курил в неположенном месте и бросил окурок, что и явилось причиной пожара», — рассказали в суде. Уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») было возбуждено сразу после ЧП. В ходе его расследования и множества экспертиз был установлен подозреваемый, однако он скрылся от правоохранителей и был объявлен в розыск. Задержали мужчину лишь сейчас, он был найден в селе Уват и доставлен в Ишим. Следователи настаивали, что он должен быть отправлен под стражу, однако суд решил поместить мужчину под домашний арест. Как ранее писало URA.RU, пожар в ТЦ «Гагаринский» в Ишиме произошел 28 апреля 2022 года. От огня, помимо самого здания, пострадали и его арендаторы, лишившиеся своего имущества.