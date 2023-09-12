12 сентября 2023
11 сентября 2023

Мэрия района ЯНАО потратит 10 миллионов на новогодние подарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Тазовского района закупит 5000 подарков для школ и детских садов
Мэрия Тазовского района закупит 5000 подарков для школ и детских садов Фото:

Администрация Тазовского района (ЯНАО) потратит на подарки для школьников и воспитанников детских садов 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки — поставка новогодних подарков. Заказчик — администрация Тазовского района. Начальная цена — 10 млн рублей», — сообщается в документах на портале.

Согласно технической документации, власти района планируют приобрести 5000 подарочных наборов. В графе «место поставки» указаны наименования и адреса шести школ и восьми детских садов.

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Администрация Тазовского района (ЯНАО) потратит на подарки для школьников и воспитанников детских садов 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки — поставка новогодних подарков. Заказчик — администрация Тазовского района. Начальная цена — 10 млн рублей», — сообщается в документах на портале. Согласно технической документации, власти района планируют приобрести 5000 подарочных наборов. В графе «место поставки» указаны наименования и адреса шести школ и восьми детских садов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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