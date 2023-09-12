Мэрия района ЯНАО потратит 10 миллионов на новогодние подарки

Мэрия Тазовского района закупит 5000 подарков для школ и детских садов
Администрация Тазовского района (ЯНАО) потратит на подарки для школьников и воспитанников детских садов 10 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
«Объект закупки — поставка новогодних подарков. Заказчик — администрация Тазовского района. Начальная цена — 10 млн рублей», — сообщается в документах на портале.
Согласно технической документации, власти района планируют приобрести 5000 подарочных наборов. В графе «место поставки» указаны наименования и адреса шести школ и восьми детских садов.
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