В ЯНАО «Ростелеком» поможет ликвидировать безграмотность у студентов IT-сферы

В ЯНАО для студентов колледжей, обучающихся по IT-специальностям пройдет серия лекций по ликвидации компьютерной безграмотности. Лекции организует окружной департамент информационных технологий, совместно с ПАО «Ростелеком», сообщили в пресс-службе интернет-провайдера.
«„Ростелеком“ совместно с департаментом информационных технологий и связи на Ямале запустили серию познавательных лекций для студентов, изучающих информационные технологии. Ликбезы будут проводить до конца года в колледжах, занимающихся подготовкой IТ- специалистов», — сообщили в пресс-службе ПАО «Ростелеком».
В рамках лекций планируется раскрыть глубину профессии для студентов, поступивших на данное направление, показать перспективы развития IT-сферы в Арктическом регионе. Также «Ростелеком» планирует отбор кадров для прохождения практики в компании.
В пяти ямальских колледжах на IT-специалистов обучается около 700 студентов. Старт проекту был дан 13 сентября в Салехарде, на лекции присутствовало около 150 человек.
Ранее URA.RU рассказало, что специалисты «Ростелеком» реализуют в ЯНАО проект по устранению «цифрового неравенства». Его цель предоставить доступ к сети Интернет жителям отдаленных районов округа.
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