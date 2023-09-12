Власти ЯНАО поднимут прожиточный минимум. Инфографика

13 сентября 2023 в 16:53 Размер текста - 17 +

В ЯНАО прожиточный минимум увеличится в 2024 году на 4 процента и составит 21760 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО с 1 января 2024 года на четыре процента увеличится прожиточный минимум для всех групп населения. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 21 760 рублей, для трудоспособного населения — 23 718 рублей, для пенсионеров — 18 714 рублей, для детей — 21 107 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2024 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ. Как изменится прожиточный минимум в ЯНАО в 2024 году Фото: пресс-служба правительства ЯНАО — https://de.yanao.ru/presscenter/news/171873/

В ЯНАО с 1 января 2024 года на четыре процента увеличится прожиточный минимум для всех групп населения. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 21 760 рублей, для трудоспособного населения — 23 718 рублей, для пенсионеров — 18 714 рублей, для детей — 21 107 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2024 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.