12 сентября 2023

Власти ЯНАО поднимут прожиточный минимум. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, денежные купюры, деньги, рубли, бумажные деньги
В ЯНАО прожиточный минимум увеличится в 2024 году на 4 процента и составит 21760 рублей Фото:

В ЯНАО с 1 января 2024 года на четыре процента увеличится прожиточный минимум для всех групп населения. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 21 760 рублей, для трудоспособного населения — 23 718 рублей, для пенсионеров — 18 714 рублей, для детей — 21 107 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2024 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.

Как изменится прожиточный минимум в ЯНАО в 2024 году
Как изменится прожиточный минимум в ЯНАО в 2024 году
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО с 1 января 2024 года на четыре процента увеличится прожиточный минимум для всех групп населения. Соответствующий документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Установить с 1 января 2024 года величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе на душу населения — 21 760 рублей, для трудоспособного населения — 23 718 рублей, для пенсионеров — 18 714 рублей, для детей — 21 107 рублей. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 2024 года», — сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного правительства. Величина прожиточного минимума применяется при определении права на ряд мер социальной поддержки. Также учитывается при определении размера пособий и социальных выплат, установленных в регионе в рамках социальных программ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...