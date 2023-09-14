14 сентября 2023

Родители тюменских школьников потребовали исключить свинину из меню

© Служба новостей «URA.RU»
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Агро 2014. Еда. Челябинск, свинина, мясо
В школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину Фото:

Родители школьников из Ялуторовска (Тюменская область) потребовали исключить свинину из рациона учеников. Об этом URA.RU рассказали в средней школе имени Декабристов. Ранее во всех общеобразовательных учреждениях города заменили курицу на свинину из-за дефицита мяса птицы.

«Два родителя обратились в школу с просьбой исключить из питания детей мясо свинины. С данными родителями была проведена беседа и предложено альтернативное питание, исключающее употребление ими свинины, данное питание устроило родителей в полной мере», — рассказали агентству в школе.

Ранее URA.RU писало, что в школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину. По словам матери одного из учеников, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик.

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Родители школьников из Ялуторовска (Тюменская область) потребовали исключить свинину из рациона учеников. Об этом URA.RU рассказали в средней школе имени Декабристов. Ранее во всех общеобразовательных учреждениях города заменили курицу на свинину из-за дефицита мяса птицы. «Два родителя обратились в школу с просьбой исключить из питания детей мясо свинины. С данными родителями была проведена беседа и предложено альтернативное питание, исключающее употребление ими свинины, данное питание устроило родителей в полной мере», — рассказали агентству в школе. Ранее URA.RU писало, что в школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину. По словам матери одного из учеников, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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