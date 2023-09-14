Родители тюменских школьников потребовали исключить свинину из меню

15 сентября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

В школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители школьников из Ялуторовска (Тюменская область) потребовали исключить свинину из рациона учеников. Об этом URA.RU рассказали в средней школе имени Декабристов. Ранее во всех общеобразовательных учреждениях города заменили курицу на свинину из-за дефицита мяса птицы. «Два родителя обратились в школу с просьбой исключить из питания детей мясо свинины. С данными родителями была проведена беседа и предложено альтернативное питание, исключающее употребление ими свинины, данное питание устроило родителей в полной мере», — рассказали агентству в школе. Ранее URA.RU писало, что в школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину. По словам матери одного из учеников, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик.

Родители школьников из Ялуторовска (Тюменская область) потребовали исключить свинину из рациона учеников. Об этом URA.RU рассказали в средней школе имени Декабристов. Ранее во всех общеобразовательных учреждениях города заменили курицу на свинину из-за дефицита мяса птицы. «Два родителя обратились в школу с просьбой исключить из питания детей мясо свинины. С данными родителями была проведена беседа и предложено альтернативное питание, исключающее употребление ими свинины, данное питание устроило родителей в полной мере», — рассказали агентству в школе. Ранее URA.RU писало, что в школах Ялуторовска заменили мясо курицы на свинину. По словам матери одного из учеников, причинами дефицита мяса стали заболевание птицы и закрытие птицефабрик.