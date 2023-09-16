После капремонта в курганской школе сгорела столовая

17 сентября 2023 в 20:47 Размер текста - 17 +

Пожар в школе произошел в ночь с 13 на 14 сентября Фото: Илья Московец © URA.RU В Кургане в школе №50 в ночь с 13 на 14 сентября произошло возгорание в столовой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в образовательной организации провели масштабный капитальный ремонт. «Сообщение о задымлении в школе №50 по улице Максима Горького в Кургане поступило на пульт диспетчерам в 03:40. Спасатели установили, что очаг возгорания расположен в столовой. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:09», — рассказали корреспонденту информационного агентства в ведомстве. К тушению привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась. За ходом капитального ремонта в школе №50 лично следила глава Кургана Елена Ситникова. К концу апреля все основные работы в здании первого корпуса по улице Максима Горького были завершены. В образовательном учреждении заменили инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку. Также были отремонтированы учебные классы, школьные коридоры, столовая, пищеблок, входные группы и фасад здания, заменены окна. После инцидента с пожаром учеников перевели на дистанционное обучение.

В Кургане в школе №50 в ночь с 13 на 14 сентября произошло возгорание в столовой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее в образовательной организации провели масштабный капитальный ремонт. «Сообщение о задымлении в школе №50 по улице Максима Горького в Кургане поступило на пульт диспетчерам в 03:40. Спасатели установили, что очаг возгорания расположен в столовой. Ликвидировать открытое горение удалось в 04:09», — рассказали корреспонденту информационного агентства в ведомстве. К тушению привлекались 35 специалистов и 10 единиц техники. Пострадавших нет, эвакуация людей не проводилась. За ходом капитального ремонта в школе №50 лично следила глава Кургана Елена Ситникова. К концу апреля все основные работы в здании первого корпуса по улице Максима Горького были завершены. В образовательном учреждении заменили инженерные коммуникации — системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку. Также были отремонтированы учебные классы, школьные коридоры, столовая, пищеблок, входные группы и фасад здания, заменены окна. После инцидента с пожаром учеников перевели на дистанционное обучение.