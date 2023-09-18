18 сентября 2023

Свидетели по делу экс-главы соцзащиты Кургана назвали свое обучение бесполезным

В Кургане заслушали свидетелей по уголовному делу экс-главы соцзащиты Яшиной
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, прокурор, обвинение
В Кургане по делу о мошенничестве заслушали показания свидетелей Фото:

Сотрудницы центра соцзащиты Кургана на суде по делу экс-руководителя Людмилы Яшиной назвали проведенное для них обучение сложным и бесполезным. Суд заслушал их показания по делу о мошенничестве при обучении коллектива центра на образовательных курсах в Тюмени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Нам присылали задания по электронной почте, после прохождения курса мы с помощью интернета делали курсовую работу. Содержание было сложным для людей нашего возраста. Не можем сказать, что мы вынесли из него пользу», — ответила одна из свидетелей на вопросы судьи. Другая была согласна с такой оценкой обучения. Более 20 человек после предложения экс-начальника Яшиной согласились пройти курсы за счет бюджета, которые приобрели в образовательном центре ее сына.

Свидетели рассказали, что о компьютерных курсах для людей пожилого и предпенсионного возраста им на встрече сообщила сама Яшина. Бывший руководитель собиралась пройти обучение сама, и рекомендовала это подчиненным. Также она рассказала, что будет проходить обучение в Тюмени, что могло стать примером для сотрудников.

В центре занятости 24 сотрудника соцзащиты выбрали одинаковое образовательное учреждение, хотя им предлагались и другие варианты. Какую-либо пользу из курсов возрастные сотрудники для себя не извлекли — претензий по их компьютерной грамотности не было ни до, ни после обучения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане бывшая глава центра соцзащиты требовала от экс-подчиненных правдивых показаний. Это произошло, когда женщины рассказывали о своем обучении компьютерной грамотности.

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Сотрудницы центра соцзащиты Кургана на суде по делу экс-руководителя Людмилы Яшиной назвали проведенное для них обучение сложным и бесполезным. Суд заслушал их показания по делу о мошенничестве при обучении коллектива центра на образовательных курсах в Тюмени. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Нам присылали задания по электронной почте, после прохождения курса мы с помощью интернета делали курсовую работу. Содержание было сложным для людей нашего возраста. Не можем сказать, что мы вынесли из него пользу», — ответила одна из свидетелей на вопросы судьи. Другая была согласна с такой оценкой обучения. Более 20 человек после предложения экс-начальника Яшиной согласились пройти курсы за счет бюджета, которые приобрели в образовательном центре ее сына. Свидетели рассказали, что о компьютерных курсах для людей пожилого и предпенсионного возраста им на встрече сообщила сама Яшина. Бывший руководитель собиралась пройти обучение сама, и рекомендовала это подчиненным. Также она рассказала, что будет проходить обучение в Тюмени, что могло стать примером для сотрудников. В центре занятости 24 сотрудника соцзащиты выбрали одинаковое образовательное учреждение, хотя им предлагались и другие варианты. Какую-либо пользу из курсов возрастные сотрудники для себя не извлекли — претензий по их компьютерной грамотности не было ни до, ни после обучения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане бывшая глава центра соцзащиты требовала от экс-подчиненных правдивых показаний. Это произошло, когда женщины рассказывали о своем обучении компьютерной грамотности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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