Экс-глава соцзащиты Кургана Яшина потребовала в суде правдивых показаний

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы соцзащиты, Людмилы Яшиной. Курган, яшина людмила, алексей яшин
Экс-глава соцзащиты Яшина обратилась к свидетелям с просьбой Фото:

Обвиняемая в мошенничестве экс-глава центра соцзащиты Людмила Яшина попросила свидетелей давать только правдивые показания. Это произошло во время суда, где рассматривалось уголовное дело экс-чиновницы и ее сына. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Я прошу вас ответить на мой вопрос — только сделать это правдиво», — обратилась к одному из свидетелей Яшина. Судья Евгений Колегов прервал эмоциональную речь обвиняемой. Он заметил, что выставлять подобные требования по отношению к участникам процесса — прерогатива председательствующего.

В суде заслушали показания четырех свидетелей. Двое бывших сотрудников центра занятости рассказали, что подчиненные Яшиной в массовом порядке подали заявления на обучение в тюменском центре. Сотрудницы центра соцзащиты вспомнили, как они в 2020 году проходили дистанционное обучение вместе с экс-начальницей и получали дипломы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшим директором соцзащиты. Обвиняемой продлили срок содержания под домашним арестом и отложили заседание из-за неявки свидетелей.

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Обвиняемая в мошенничестве экс-глава центра соцзащиты Людмила Яшина попросила свидетелей давать только правдивые показания. Это произошло во время суда, где рассматривалось уголовное дело экс-чиновницы и ее сына. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании. «Я прошу вас ответить на мой вопрос — только сделать это правдиво», — обратилась к одному из свидетелей Яшина. Судья Евгений Колегов прервал эмоциональную речь обвиняемой. Он заметил, что выставлять подобные требования по отношению к участникам процесса — прерогатива председательствующего. В суде заслушали показания четырех свидетелей. Двое бывших сотрудников центра занятости рассказали, что подчиненные Яшиной в массовом порядке подали заявления на обучение в тюменском центре. Сотрудницы центра соцзащиты вспомнили, как они в 2020 году проходили дистанционное обучение вместе с экс-начальницей и получали дипломы. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшим директором соцзащиты. Обвиняемой продлили срок содержания под домашним арестом и отложили заседание из-за неявки свидетелей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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