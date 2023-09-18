Экс-глава соцзащиты Кургана Яшина потребовала в суде правдивых показаний

Экс-глава соцзащиты Яшина обратилась к свидетелям с просьбой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обвиняемая в мошенничестве экс-глава центра соцзащиты Людмила Яшина попросила свидетелей давать только правдивые показания. Это произошло во время суда, где рассматривалось уголовное дело экс-чиновницы и ее сына. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на судебном заседании.

«Я прошу вас ответить на мой вопрос — только сделать это правдиво», — обратилась к одному из свидетелей Яшина. Судья Евгений Колегов прервал эмоциональную речь обвиняемой. Он заметил, что выставлять подобные требования по отношению к участникам процесса — прерогатива председательствующего.

В суде заслушали показания четырех свидетелей. Двое бывших сотрудников центра занятости рассказали, что подчиненные Яшиной в массовом порядке подали заявления на обучение в тюменском центре. Сотрудницы центра соцзащиты вспомнили, как они в 2020 году проходили дистанционное обучение вместе с экс-начальницей и получали дипломы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане начался суд над бывшим директором соцзащиты. Обвиняемой продлили срок содержания под домашним арестом и отложили заседание из-за неявки свидетелей.