Курганский депздрав рассказал, когда поступит вакцина для детей от опасных инфекций

В Курганскую область вакцина от кори для детей поступит в октябре 2023 года

Регион ждет поставку комбинированной вакцины для детей до 20 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область вакцина против кори, паротита и краснухи для детей поступит в октябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на запрос.

«Иммунизация детей в рамках календаря профилактических прививок против кори, эпидемического паротита и краснухи осуществляется за счет федерального бюджета. В соответствии с заключенными контрактами вакцина в область поступит до 20 октября 2023 года», — говорится в ответе ведомства.

Ранее в Кургане родители отмечали, что плановые прививки от кори детям не ставят, так как нет вакцины. В депздраве также пояснили, что для иммунизации детей используются комбинированные вакцины. Благодаря им снижается инъекционная нагрузка на ребенка. Вакцинация монопрепаратами применяется в исключительных случаях. Для вакцинации используется вакцина отечественного производителя АО «НПО Микроген».

Ранее URA.RU писало, что Курганская область планирует закупить обновленную вакцину от коронавирусной инфекции, когда такая вакцина поступит на рынок. Сейчас в регионе регистрируется рост выявленных случаев инфекции: за прошедшую неделю было 36 случаев.