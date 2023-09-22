22 сентября 2023

Курганец попал под суд за кражу бутылки коньяка из магазина

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Жителя Шадринска наказали за кражу армянского коньяка Фото:

Житель Шадринска Курганской области попал под суд за кражу одной бутылки трехлетнего армянского коньяка из магазина. Об этом говорится в судебных материалах.

«Мужчина похитил бутылку коньяка „Ординарный Ной Традиционный трехлетний 40%“, объемом 0,5 литра, стоимостью 424 рубля. Хищение произошло в торговом зале магазина на улице Комсомольской в Шадринске», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда.

В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что похитил еще и две пачки кофе «Нескафе Голд», стоимостью 204 рубля каждая в магазине на улице Володарского. В содеянном злоумышленник раскаялся, суд также учел его активную помощь следствию.

По приговору суда шадринец получил шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят органы уголовно-исполнительной системы.

Ранее пять месяцев лишения свободы присудили 36-летнему курганцу за кражу двух бутылок «Мартини». Хищение произошло в торговом зале сети «Магнит».

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Житель Шадринска Курганской области попал под суд за кражу одной бутылки трехлетнего армянского коньяка из магазина. Об этом говорится в судебных материалах. «Мужчина похитил бутылку коньяка „Ординарный Ной Традиционный трехлетний 40%“, объемом 0,5 литра, стоимостью 424 рубля. Хищение произошло в торговом зале магазина на улице Комсомольской в Шадринске», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что похитил еще и две пачки кофе «Нескафе Голд», стоимостью 204 рубля каждая в магазине на улице Володарского. В содеянном злоумышленник раскаялся, суд также учел его активную помощь следствию. По приговору суда шадринец получил шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят органы уголовно-исполнительной системы. Ранее пять месяцев лишения свободы присудили 36-летнему курганцу за кражу двух бутылок «Мартини». Хищение произошло в торговом зале сети «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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