Курганец попал под суд за кражу бутылки коньяка из магазина

23 сентября 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Жителя Шадринска наказали за кражу армянского коньяка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Шадринска Курганской области попал под суд за кражу одной бутылки трехлетнего армянского коньяка из магазина. Об этом говорится в судебных материалах. «Мужчина похитил бутылку коньяка „Ординарный Ной Традиционный трехлетний 40%“, объемом 0,5 литра, стоимостью 424 рубля. Хищение произошло в торговом зале магазина на улице Комсомольской в Шадринске», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что похитил еще и две пачки кофе «Нескафе Голд», стоимостью 204 рубля каждая в магазине на улице Володарского. В содеянном злоумышленник раскаялся, суд также учел его активную помощь следствию. По приговору суда шадринец получил шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят органы уголовно-исполнительной системы. Ранее пять месяцев лишения свободы присудили 36-летнему курганцу за кражу двух бутылок «Мартини». Хищение произошло в торговом зале сети «Магнит».

Житель Шадринска Курганской области попал под суд за кражу одной бутылки трехлетнего армянского коньяка из магазина. Об этом говорится в судебных материалах. «Мужчина похитил бутылку коньяка „Ординарный Ной Традиционный трехлетний 40%“, объемом 0,5 литра, стоимостью 424 рубля. Хищение произошло в торговом зале магазина на улице Комсомольской в Шадринске», — указано в материалах, опубликованных на сайте Шадринского районного суда. В ходе судебного заседания мужчина рассказал, что похитил еще и две пачки кофе «Нескафе Голд», стоимостью 204 рубля каждая в магазине на улице Володарского. В содеянном злоумышленник раскаялся, суд также учел его активную помощь следствию. По приговору суда шадринец получил шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты. Отбывать наказание он будет в местах, которые определят органы уголовно-исполнительной системы. Ранее пять месяцев лишения свободы присудили 36-летнему курганцу за кражу двух бутылок «Мартини». Хищение произошло в торговом зале сети «Магнит».