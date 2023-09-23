Курганский перевозчик почти в два раза увеличил выручку

В Кургане перевозчик ООО «МТ Автолайт Плюс» увеличил выручку в 1,8 раза. Об этом говорится в финотчете транспортного предприятия.
«Чистая выручка ООО „МТ Автолайт Плюс“ за 2021 год: 17 млн 519 тысяч рублей. Выручка организации за 2022 год: 32 млн 371 тысяча рублей», — указано в бухгалтерских документах, опубликованных в сервисе СБИС.
По данным СБИС, несмотря на резкий рост выручки ООО «МТ Автолайт Плюс» остается убыточным. Чистый убыток перевозчика увеличился с 5 тысяч рублей (2021 г.) до 3 миллионов 273 тысяч рублей (2022 г.). Владеет компанией курганец Кирилл Книга, гендиректором является Анастасия Пашкова.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос, чтобы выяснить причины убытков на фоне почти двукратного роста выручки в ООО «МТ Автолайт Плюс». Ответ ожидается.
Ранее курганская ИТ-компания ООО «Максим.Технология» увеличила выручку более чем в 39 раз. В компании пояснили рост выручки увеличением продаж своего программного обеспечения за рубеж, однако у них возникли проблемы во взаиморасчетах с иностранными контрагентами.
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