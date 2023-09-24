24 сентября 2023
23 сентября 2023

В Тюменской области резко упал уровень воды в Туре

© Служба новостей «URA.RU»
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Обмелевшая Тура. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, обмеление, обмеление туры
Уровень воды в Туре упал до -61 сантиметра Фото:

В период с 20 по 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области снизился на 12 сантиметров. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers.info.

«На 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура, по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -61 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Allrivers.info.

При этом, по данным указанного сервиса, 20 сентября уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области составлял -49 см. В адрес Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. Навигация экскурсионных судов должна прекратиться до начала октября.

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В период с 20 по 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области снизился на 12 сантиметров. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers.info. «На 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура, по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -61 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Allrivers.info. При этом, по данным указанного сервиса, 20 сентября уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области составлял -49 см. В адрес Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. Навигация экскурсионных судов должна прекратиться до начала октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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