В Тюменской области резко упал уровень воды в Туре

Уровень воды в Туре упал до -61 сантиметра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В период с 20 по 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области снизился на 12 сантиметров. Об этом сообщает официальный сайт мониторингового сервиса Allrivers.info.

«На 24 сентября 2023 года уровень воды в реке Тура, по данным гидропоста, находящегося в г. Тюмень, составляет -61 см над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 2 см», — указано на официальном сайте мониторингового сервиса Allrivers.info.

При этом, по данным указанного сервиса, 20 сентября уровень воды в реке Тура на территории Тюменской области составлял -49 см. В адрес Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на фоне критического обмеления Туры было принято решение об отмене речных прогулок. Навигация экскурсионных судов должна прекратиться до начала октября.