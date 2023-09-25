25 сентября 2023

В Кургане зафиксировали новый температурный рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, ребенок, аллея, коляска, прохожие, люди, городской сад
В Кургане новый температурный рекорд Фото:

В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. На 25 сентября зафиксирована максимальная температура свыше 25 градусов, что больше показателя этого дня в 2018 году. Об этом в соцсети сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Курганская метеостанция вчера зафиксировала максимальную температуру 25.3 градуса. Это новый максимум для 25 сентября. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 2018 году (24.8)», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — Погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». Также несколько температурных рекордов фиксировались летом этого года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 24 по 26 сентября ожидается жаркая погода до 25 градусов. В последующие дни ожидается снижение дневной температуры до 19 градусов. Также сообщалось, что после потепления в Курганской области ожидаются дожди. По информации курганского ЦГМС, осадки прогнозируются в отдельных районах региона.

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В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. На 25 сентября зафиксирована максимальная температура свыше 25 градусов, что больше показателя этого дня в 2018 году. Об этом в соцсети сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн. «Курганская метеостанция вчера зафиксировала максимальную температуру 25.3 градуса. Это новый максимум для 25 сентября. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 2018 году (24.8)», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — Погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». Также несколько температурных рекордов фиксировались летом этого года. Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 24 по 26 сентября ожидается жаркая погода до 25 градусов. В последующие дни ожидается снижение дневной температуры до 19 градусов. Также сообщалось, что после потепления в Курганской области ожидаются дожди. По информации курганского ЦГМС, осадки прогнозируются в отдельных районах региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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