В Кургане зафиксировали новый температурный рекорд

В Кургане новый температурный рекорд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. На 25 сентября зафиксирована максимальная температура свыше 25 градусов, что больше показателя этого дня в 2018 году. Об этом в соцсети сообщил синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Курганская метеостанция вчера зафиксировала максимальную температуру 25.3 градуса. Это новый максимум для 25 сентября. Предыдущий максимум этого дня был зафиксирован в 2018 году (24.8)», — написал Винштейн в группе «Погода 45 — Погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте». Также несколько температурных рекордов фиксировались летом этого года.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане с 24 по 26 сентября ожидается жаркая погода до 25 градусов. В последующие дни ожидается снижение дневной температуры до 19 градусов. Также сообщалось, что после потепления в Курганской области ожидаются дожди. По информации курганского ЦГМС, осадки прогнозируются в отдельных районах региона.