Курганские медики нашли плюсы в противостоянии депздрава с частными клиниками

Курганские медики: инициатива депздрава сделает узких специалистов доступнее

Медики считают, что специалисты станут доступнее для пациентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Консультации врачей-специалистов могут стать доступнее для пациентов в государственных больницах Кургана, если инициатива депздрава о развитии платных услуг на базе больниц будет реализована. Так считают некоторые специалисты из медицинского сообщества, своим мнением они поделились с URA.RU.

«Пока некоторые врачи уходят с работы часов в 12 в какой-нибудь частный центр. Не дело, когда зав отделением больницы среди рабочего дня не найти. Смотрят-обследуют за деньги, а лечиться-оперироваться отправляют в больницу „забесплатно“ (по ОМС). Логика [Сигидаева] понятна и, в принципе, верна. Интересно, как будут реализовывать», — говорит медработник курганской больницы.

Другой медик отметил, что необходим контроль рабочего времени врачей. «С такой системой врачи будут находиться в больнице до конца рабочего дня. В частные клиники люди идут за оперативной помощью и консультацией. А если заставить докторов сидеть до конца рабочего дня в госучреждении, то смысл в этом будет: к ним можно будет попасть не через условных полгода, а оперативно», — отмечет собеседник.

Есть и противоположное мнение. «Если государственная клиника перестанет оплачивать обучение сотрудников, ссылаясь на их работу в частном кабинете, это может привести к еще большему оттоку врачей из госучреждений. Некоторые частные клиники также вкладываются в развитие своих сотрудников. Есть специалисты, которые свое образование оплачивают самостоятельно. Я, например, в год стараюсь посещать около 5-6 семинаров, так что 70-80% повышения своей квалификации я оплачиваю самостоятельно. Конкретно я заинтересована в том, чтобы клиники, где я работаю, помогали мне в развитии моего мышления и улучшении мануальных навыков. Знания, полученные на семинаре, который оплатил мне частный кабинет, применяю при работе с пациентами из государственной клиники, и наоборот», — ответила врач стоматологической клиники.

URA.RU обращалось к руководителям нескольких частных клиник Кургана. Они отказались комментировать заявление Сигидаева. В соцсетях горожане оставили сотни комментариев как с критикой, так и с поддержкой инициативы. Многих курганцев напугала перспектива ожидать платных приемов в очередях госбольниц. URA.RU направило в депздрав Курганской области запрос с просьбой пояснить, как будут организованы платные приемы на базе больниц. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что профсоюз курганских медиков назвал незаконным решение главы депздрава Сигидаева. В профсоюзе пояснили, что больница не может отказать сотруднику в оплате повышения квалификации, если он подрабатывает в частной клинике.