Профсоюз курганских медиков назвал незаконным решение главы депздрава Сигидаева

Профсоюз выступил против ограничений для врачей, подрабатывающих в частных клиниках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Государственные больницы не могут лишать врачей, подрабатывающих в частных клиниках, права на обучение и повышение квалификации. Заявление главы депздрава Алексея Сигидаева о такой мере противоречит федеральному законодательству, прокомментировали URA.RU в профсоюзе работников здравоохранения Курганской области.

«Право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет средств работодателя закреплено за медработниками статьей 72 ФЗ от 21.11. 2011 г. №323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации“, статьями 196 и 187 ТК РФ. Работодатель обязан оплачивать повышение квалификации вне зависимости от того, где врачи подрабатывают в свободное от основной работы время. Если учреждение откажет в этом праве, медработник может обратиться в профсоюз, трудинспекцию или прокуратуру. Работодатель будет нести административную ответственность — это большие штрафы», — рассказала заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Курганской области Галина Мухтяева.

Мухтяева считает, что причина дефицита кадров кроется не в частных клиниках. «Для депздрава камнем преткновения стала работа наших медицинских работников в частных клиниках. Но подрабатывают в частных клиниках из-за низкого уровня дохода. Должностные оклады у врачей Курганской области меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ — 18 678,3 рубля). Уровень средних зарплат врачей связан с тем, что они работают на 2-2,5 ставки», — отмечает она. Профсоюз предлагает повысить должностные оклады врачам.

Что касается оборудования, то его приобретает лечебное учреждение для помощи пациентам. На нем могут работать все врачи, включая тех, кто подрабатывает в частных клиниках.

Идею по созданию благоприятных условий в госучреждениях для проведения платных приемов врачами в нерабочее время Мухтяева назвала неплохой, но требующей проработки. Главное условие — врачи должны получать достойный процент от платных услуг. Например, в частных клиниках врачи получают 15% от стоимости услуги. Свои предложения по решению кадровой проблемы профсоюз готов озвучить директору депздрава.

Ранее URA.RU писало, что глава депздрава Сигидаев хочет лишить частные клиники врачей. Он заявил, что, если в учреждении есть врачи, которые работают не только в государственных больницах, но и в частных клиниках, они не будут иметь права на обучение, как и на закупку оборудования под свои цели из общего бюджета. Врачам предложено вести платные приемы в рамках государственных больниц в их нерабочее время.