В Тюменской области педофил обвинил свою жертву во вранье

28 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Мужчина обвинил ребенка в оговоре, но суд поверил доказательствам следствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) мужчину, пристававшего к 13-летней дочери своей знакомой, приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя он и утверждал, что ребенок его оговаривает. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — рассказали в пресс-службе. Зимой 2023 года обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Когда женщина уснула, преступник пришел в комнату к ее дочери и начал приставать. Потерпевшая смогла вырваться и убежать. Девочка пожаловалась маме на действия мужчины, но та никак не отреагировала. В полицию о случившемся сообщила бабушка ребенка, узнавшая о преступлении. Помимо лишения свободы мужчину обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. Она составила 500 000 рублей.

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчину, пристававшего к 13-летней дочери своей знакомой, приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя он и утверждал, что ребенок его оговаривает. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — рассказали в пресс-службе. Зимой 2023 года обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Когда женщина уснула, преступник пришел в комнату к ее дочери и начал приставать. Потерпевшая смогла вырваться и убежать. Девочка пожаловалась маме на действия мужчины, но та никак не отреагировала. В полицию о случившемся сообщила бабушка ребенка, узнавшая о преступлении. Помимо лишения свободы мужчину обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. Она составила 500 000 рублей.