27 сентября 2023

В Тюменской области педофил обвинил свою жертву во вранье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Мужчина обвинил ребенка в оговоре, но суд поверил доказательствам следствия Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) мужчину, пристававшего к 13-летней дочери своей знакомой, приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя он и утверждал, что ребенок его оговаривает. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — рассказали в пресс-службе.

Зимой 2023 года обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Когда женщина уснула, преступник пришел в комнату к ее дочери и начал приставать. Потерпевшая смогла вырваться и убежать.

Девочка пожаловалась маме на действия мужчины, но та никак не отреагировала. В полицию о случившемся сообщила бабушка ребенка, узнавшая о преступлении.

Помимо лишения свободы мужчину обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. Она составила 500 000 рублей.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялуторовске (Тюменская область) мужчину, пристававшего к 13-летней дочери своей знакомой, приговорили к пяти годам лишения свободы, хотя он и утверждал, что ребенок его оговаривает. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В Ялуторовске к пяти годам лишения свободы приговорили 39-летнего мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки. Подсудимый не признал вину и утверждал, что ребенок его оговаривает», — рассказали в пресс-службе. Зимой 2023 года обвиняемый выпивал в гостях у знакомой. Когда женщина уснула, преступник пришел в комнату к ее дочери и начал приставать. Потерпевшая смогла вырваться и убежать. Девочка пожаловалась маме на действия мужчины, но та никак не отреагировала. В полицию о случившемся сообщила бабушка ребенка, узнавшая о преступлении. Помимо лишения свободы мужчину обязали выплатить пострадавшей моральную компенсацию. Она составила 500 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...