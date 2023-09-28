В Тюмени уровень воды в Туре снизился до критического значения

29 сентября 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

В настоящий момент уровень воды в Туре составляет минус 85 сантиметров над нулем поста Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в Туре в районе Тюмени после небольшого подъема вновь опустился до критически низкого уровня. Сейчас показатель составляет минус 85 сантиметров над нулем поста, сообщает сервис Allrivers. «На 28 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 85 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на шесть сантиметров», — говорится в сообщении. Сервис также сообщает, что обычно средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 62 сантиметров, а в 2022 году опускался до минус 70 сантиметров. Исторический минимум, составляющий минус 85 сантиметров, был зарегистрирован в Тюмени 5 сентября этого года.

Уровень воды в Туре в районе Тюмени после небольшого подъема вновь опустился до критически низкого уровня. Сейчас показатель составляет минус 85 сантиметров над нулем поста, сообщает сервис Allrivers. «На 28 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 85 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на шесть сантиметров», — говорится в сообщении. Сервис также сообщает, что обычно средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 62 сантиметров, а в 2022 году опускался до минус 70 сантиметров. Исторический минимум, составляющий минус 85 сантиметров, был зарегистрирован в Тюмени 5 сентября этого года.