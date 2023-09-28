28 сентября 2023

В Тюмени уровень воды в Туре снизился до критического значения

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа. Тюмень, река, погода, озеро, река тура, водоем, река, природа, лодка, осень, моторка
В настоящий момент уровень воды в Туре составляет минус 85 сантиметров над нулем поста Фото:

Уровень воды в Туре в районе Тюмени после небольшого подъема вновь опустился до критически низкого уровня. Сейчас показатель составляет минус 85 сантиметров над нулем поста, сообщает сервис Allrivers.

«На 28 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 85 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на шесть сантиметров», — говорится в сообщении.

Сервис также сообщает, что обычно средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 62 сантиметров, а в 2022 году опускался до минус 70 сантиметров. Исторический минимум, составляющий минус 85 сантиметров, был зарегистрирован в Тюмени 5 сентября этого года.

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Уровень воды в Туре в районе Тюмени после небольшого подъема вновь опустился до критически низкого уровня. Сейчас показатель составляет минус 85 сантиметров над нулем поста, сообщает сервис Allrivers. «На 28 сентября 2023 года уровень воды в реке Туре, по данным гидропоста, находящегося в Тюмени, составляет минус 85 сантиметров над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на шесть сантиметров», — говорится в сообщении. Сервис также сообщает, что обычно средний уровень воды в этот день в предыдущие годы составлял около 62 сантиметров, а в 2022 году опускался до минус 70 сантиметров. Исторический минимум, составляющий минус 85 сантиметров, был зарегистрирован в Тюмени 5 сентября этого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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