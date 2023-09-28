Инцидент с обрушением потолка произошел 28 сентября (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Директор школы №17 в Тюмени Наталья Голикова попыталась скрыть факт обрушения потолка в одном из классов, когда к ней за комментарием по ЧП обратился корреспондент URA.RU. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Руководитель учреждения утверждала, что подобного случая в школе не было.

«Впервые слышу от вас об этой ситуации. Не было такого случая», — так на вопросы корреспондента агентства ответила директор.

Однако в департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на уроке отклеилась потолочная панель, пострадавших нет. «Сообщаем, что 28 сентября во время учебного дня в МАОУ СОШ №17 города Тюмени произошло отклеивание потолочный панели, которое сопровождалось осыпанием межплиточного шва. Никто из присутствующих на уроке не пострадал. Ситуация находится на контроле департамента образования администрации города Тюмени», — рассказали в департаменте.

Получить комментарий от директора по сложившейся ситуации не удалось. На звонки журналиста она не ответила.

Фото: «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/tmn_72?z=photo-80040324_458048166%2Fwall-80040324_7799638