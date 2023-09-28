28 сентября 2023

Директор тюменской школы пыталась скрыть опасное для детей ЧП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, обрушенный потолок
Инцидент с обрушением потолка произошел 28 сентября (архивное фото) Фото:

Директор школы №17 в Тюмени Наталья Голикова попыталась скрыть факт обрушения потолка в одном из классов, когда к ней за комментарием по ЧП обратился корреспондент URA.RU. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Руководитель учреждения утверждала, что подобного случая в школе не было.

«Впервые слышу от вас об этой ситуации. Не было такого случая», — так на вопросы корреспондента агентства ответила директор.

Однако в департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на уроке отклеилась потолочная панель, пострадавших нет. «Сообщаем, что 28 сентября во время учебного дня в МАОУ СОШ №17 города Тюмени произошло отклеивание потолочный панели, которое сопровождалось осыпанием межплиточного шва. Никто из присутствующих на уроке не пострадал. Ситуация находится на контроле департамента образования администрации города Тюмени», — рассказали в департаменте.

Получить комментарий от директора по сложившейся ситуации не удалось. На звонки журналиста она не ответила.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Директор школы №17 в Тюмени Наталья Голикова попыталась скрыть факт обрушения потолка в одном из классов, когда к ней за комментарием по ЧП обратился корреспондент URA.RU. Запись разговора есть в распоряжении редакции. Руководитель учреждения утверждала, что подобного случая в школе не было. «Впервые слышу от вас об этой ситуации. Не было такого случая», — так на вопросы корреспондента агентства ответила директор. Однако в департаменте образования города URA.RU подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на уроке отклеилась потолочная панель, пострадавших нет. «Сообщаем, что 28 сентября во время учебного дня в МАОУ СОШ №17 города Тюмени произошло отклеивание потолочный панели, которое сопровождалось осыпанием межплиточного шва. Никто из присутствующих на уроке не пострадал. Ситуация находится на контроле департамента образования администрации города Тюмени», — рассказали в департаменте. Получить комментарий от директора по сложившейся ситуации не удалось. На звонки журналиста она не ответила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...