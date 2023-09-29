Бойцы СВО используют сети для маскировки техники и укреплений
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в плетении маскировочных сетей, которые предназначены для военнослужащих на передовой. Глава региона в годовщину присоединения новых регионов к РФ посетил ярмарку у областной филармонии, рассказали очевидцы.
«Вадим Шумков повязал ленточки на маскировочной сети. Их в дальнейшем передадут бойца спецоперации», — передает telegram-канал «Курган — Срочно и Точно».
Ранее URA.RU писало, что в областном центре 30 сентября в честь нового для России праздника пройдут митинг-концерт и ярмарка. Главные события торжества разворачиваются на Троицкой площади.
Вадим Шумков не понаслышке знает, как плетут маскировочные сети
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