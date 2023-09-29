29 сентября 2023

Губернатор Шумков повязал ленточки на маскировочные сети для бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Народного фронта "Защитим защитников СВО". Пермь, маскировочная сеть
Бойцы СВО используют сети для маскировки техники и укреплений Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в плетении маскировочных сетей, которые предназначены для военнослужащих на передовой. Глава региона в годовщину присоединения новых регионов к РФ посетил ярмарку у областной филармонии, рассказали очевидцы.

«Вадим Шумков повязал ленточки на маскировочной сети. Их в дальнейшем передадут бойца спецоперации», — передает telegram-канал «Курган — Срочно и Точно».

Ранее URA.RU писало, что в областном центре 30 сентября в честь нового для России праздника пройдут митинг-концерт и ярмарка. Главные события торжества разворачиваются на Троицкой площади.

Вадим Шумков не понаслышке знает, как плетут маскировочные сети
Вадим Шумков не понаслышке знает, как плетут маскировочные сети
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял участие в плетении маскировочных сетей, которые предназначены для военнослужащих на передовой. Глава региона в годовщину присоединения новых регионов к РФ посетил ярмарку у областной филармонии, рассказали очевидцы. «Вадим Шумков повязал ленточки на маскировочной сети. Их в дальнейшем передадут бойца спецоперации», — передает telegram-канал «Курган — Срочно и Точно». Ранее URA.RU писало, что в областном центре 30 сентября в честь нового для России праздника пройдут митинг-концерт и ярмарка. Главные события торжества разворачиваются на Троицкой площади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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