В ЯНАО мэрия хотела получить доплату за переселение из аварийного жилья

В Пуровском районе ЯНАО администрация обязала местного жителя доплатить больше одного миллиона рублей, чтобы получить благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Муниципалитетом, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника жилья неправомерно возложена обязанность по выплате разницы в стоимости обмениваемых квартир в размере 1 миллиона 333 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
Суд признал доплату необоснованной, деньги будут возвращены собственнику. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Пуровского района, ответ ожидается.
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