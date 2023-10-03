В ЯНАО мэрия хотела получить доплату за переселение из аварийного жилья

04 октября 2023 в 10:20 Размер текста - 17 +

Мэрия Пуровского района вернет собственнику необоснованную доплату, полученную за жилье Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО администрация обязала местного жителя доплатить больше одного миллиона рублей, чтобы получить благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Муниципалитетом, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника жилья неправомерно возложена обязанность по выплате разницы в стоимости обмениваемых квартир в размере 1 миллиона 333 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. Суд признал доплату необоснованной, деньги будут возвращены собственнику. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Пуровского района, ответ ожидается.

В Пуровском районе ЯНАО администрация обязала местного жителя доплатить больше одного миллиона рублей, чтобы получить благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Муниципалитетом, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника жилья неправомерно возложена обязанность по выплате разницы в стоимости обмениваемых квартир в размере 1 миллиона 333 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. Суд признал доплату необоснованной, деньги будут возвращены собственнику. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Пуровского района, ответ ожидается.