03 октября 2023
02 октября 2023

В ЯНАО мэрия хотела получить доплату за переселение из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Пуровского района вернет собственнику необоснованную доплату, полученную за жилье Фото:

В Пуровском районе ЯНАО администрация обязала местного жителя доплатить больше одного миллиона рублей, чтобы получить благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Муниципалитетом, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника жилья неправомерно возложена обязанность по выплате разницы в стоимости обмениваемых квартир в размере 1 миллиона 333 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.

Суд признал доплату необоснованной, деньги будут возвращены собственнику. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Пуровского района, ответ ожидается.

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В Пуровском районе ЯНАО администрация обязала местного жителя доплатить больше одного миллиона рублей, чтобы получить благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Муниципалитетом, при предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен аварийного, на собственника жилья неправомерно возложена обязанность по выплате разницы в стоимости обмениваемых квартир в размере 1 миллиона 333 тысяч рублей. Прокурор района обратился с иском в суд», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. Суд признал доплату необоснованной, деньги будут возвращены собственнику. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу Пуровского района, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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