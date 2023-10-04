В Кургане скоропостижно скончалась учитель школы дистанционного обучения

В Кургане простятся с учителем Светланой Сафроновой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Учитель русского языка и литературы школы дистанционного обучения Светлана Сафронова скоропостижно скончалась в Кургане. О смерти педагога сообщили в департаменте образования региона.

«На 56-м году ушла из жизни Светлана Владимировна Сафронова, которая более тридцати пяти лет посвятила системе образования Курганской области», — извещает паблик департамента в соцсети «ВКонтакте». Последние четыре года она трудилась в Курганской областной школе дистанционного обучения.

Работать учителем Сафронова начала в 1988 году, еще обучаясь в Курганском пединституте. Работая в Половинском районе, она дослужилась до должности директора школы в селе Сумки. В 2019 году она перешла на работу в школу дистанционного обучения. «Департамент образования и науки Курганской области, коллектив КОШДО выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Владимировны», — пишет пресс-служба.