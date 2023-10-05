Губернатор Шумков: жесткость к мэрам вызвана реакцией на их равнодушие

Шумков раскрыл причины, по котором устраивают разнос чиновникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, из-за чего проявляет жесткость к главам округов и мэрам городов. По его словам, такое отношение является реакцией на обращение граждан и недостаточно эффективную работу чиновников. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале после проведенной учебы для глав муниципалитетов.

«Отдельные коллеги считают, что мы бываем излишне суровы в отношении органов местного самоуправления. Конечно же, это не так. Вся наша жесткость вызвана прямой реакцией на обращения людей, проживающих на той или иной территории, а также случающимися проявлениями равнодушия либо недостаточной эффективностью муниципального аппарата власти ввиду отсутствия желания решать проблемы, для решения которых этот аппарат и существует», — написал Шумков.

Губернатор также отметил, что за последние годы в регионе был пройден колоссальный путь и муниципальные служащие заслуживают отдельной благодарности. «Мы стараемся благодарить коллег, представляя к наградам и материальному поощрению в качестве представителей общерегиональной команды управления. С нового года 10% повышение заработной платы наряду с бюджетниками частично коснется и этого звена», — добавил Шумков.

Ранее URA.RU писало, что соратница Шумкова собрала курганских мэров в правительстве. Для чиновников был проведен обучающий семинар, на котором им напомнили о необходимости оперативно и качественно работать с обращениями жителей.

Губернатор Шумков провел обучение для мэров городов и глав округов Фото: telegram-канал Вадима Шумкова https://t.me/silavpravdevshumkov/7390