К вечеру скопление машин оценивается на дорогах города в восемь баллов
В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса «Яндекс Пробки», дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов.
«Тюмень, 17:40. Пробки — восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.
Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улице Профсоюзной, 50 лет Октября, Герцена, Челюскинцев и других.
Затор машин наблюдается в центральной части города
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