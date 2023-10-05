05 октября 2023

Тюмень сковали вечерние пробки. Скрин

В Тюмени пробки оцениваются в 8 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
К вечеру скопление машин оценивается на дорогах города в восемь баллов Фото:

В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса «Яндекс Пробки», дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов.

«Тюмень, 17:40. Пробки — восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса.

Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улице Профсоюзной, 50 лет Октября, Герцена, Челюскинцев и других.

Затор машин наблюдается в центральной части города
Затор машин наблюдается в центральной части города

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В центре Тюмени образовались множественные пробки. По информации сервиса «Яндекс Пробки», дорожные заторы в городе оцениваются в восемь баллов. «Тюмень, 17:40. Пробки — восемь баллов из десяти», — указано на сайте сервиса. Основные заторы наблюдаются на центральных улицах города. Постоять придется на улице Профсоюзной, 50 лет Октября, Герцена, Челюскинцев и других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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