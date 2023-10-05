Тюменские силовики устроят охоту на пьяных селян

ГИБДД будет отлавливать пьяных водителей в тюменских деревнях и селах

06 октября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

В Тюменской области пройдут рейды по нетрезвым водителям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В период с 6 по 8 октября автоинспекторы будут отлавливать нетрезвых водителей в селах и деревнях Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству косвенно подтвердили эту информацию. «На этих выходных сотрудники ДПС будут делать акцент на работу в сельской местности. Именно по выявлению пьяных водителей. То есть, будут заезжать в деревни, села, и там уже отрабатывать. Жителям тюменских городов тоже расслабляться не стоит: там также пройдут определенные мероприятия по любителям пьяной езды», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областного управления ГИБДД URA.RU сообщили, что с 6 по 8 октября на территории региона пройдут точечные рейды по выявлению пьяных водителей. «На этих выходных не будет сплошных проверок на трезвость, но пройдут точечные рейды. Наряды ДПС будут дежурить во всех муниципалитетах. В том числе, в Исетском, Ишимском и других районах. Инспекторы будут работать на загородных трассах с заездом в населенные пункты», — рассказали там URA.RU.

В период с 6 по 8 октября автоинспекторы будут отлавливать нетрезвых водителей в селах и деревнях Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. В пресс-службе регионального управления ГИБДД агентству косвенно подтвердили эту информацию. «На этих выходных сотрудники ДПС будут делать акцент на работу в сельской местности. Именно по выявлению пьяных водителей. То есть, будут заезжать в деревни, села, и там уже отрабатывать. Жителям тюменских городов тоже расслабляться не стоит: там также пройдут определенные мероприятия по любителям пьяной езды», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областного управления ГИБДД URA.RU сообщили, что с 6 по 8 октября на территории региона пройдут точечные рейды по выявлению пьяных водителей. «На этих выходных не будет сплошных проверок на трезвость, но пройдут точечные рейды. Наряды ДПС будут дежурить во всех муниципалитетах. В том числе, в Исетском, Ишимском и других районах. Инспекторы будут работать на загородных трассах с заездом в населенные пункты», — рассказали там URA.RU.