Курганский СК предупредил о новом способе мошенничества

В Курганской области мошенники представляются сотрудниками СК

В СК попросили курганцев не поддаваться угрозам и влиянию мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зарегистрированы случаи, когда мошенники представляются сотрудниками следственного органа и требуют предоставить информацию о данных банковских карт. При этом звонки определяются, как входящий вызов со стационарного номера следственного управления, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«На территории региона зафиксированы случаи попыток мошенничества со стороны лиц, которые представляются сотрудниками следственного органа и требуют предоставить информацию о данных банковских карт, чтобы оформить кредиты, снять или перевести деньги. Злоумышленники используют специальное программное обеспечение, поэтому звонки от них определяются, как входящий вызов со стационарного номера следственного управления», — сообщили на сайте ведомства.

В региональном СК предупредили, что подобные звонки от имени должностных лиц — это действия мошенников. В ведомстве просят граждан не исполнять просьбы злоумышленников, не поддаваться угрозам и влиянию, а также не перезванивать в ответ по входящим номерам.

Ранее начальник управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области, полковник полиции Олег Кирьянов рассказал, что за девять месяцев 2023 года курганцы потеряли 250 миллионов рублей из-за мошенников. Было зарегистрировано почти 1600 преступлений, связанных с применением современных технологий. В прошлом году жители региона отдали злоумышленникам 150 миллионов рублей.