06 октября 2023
05 октября 2023

Forbes: «Ямал СПГ» стал одной из самых прибыльных компаний в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, макет, спг, нпз, ямал
«Ямал СПГ» занял второе место в рейтинге  Forbes Фото:

Российский проект «Ямал СПГ» по версии Forbes стал лидером в рейтинге самых прибыльных компаний России. За прошлый год он заработал 840,2 миллиарда рублей и занял второе место после «Газпрома».

«Компания „Ямал СПГ“ заняла вторую строчку, заработав 840,2 миллиарда рублей, уступив первенство „Газпрому“ с 1311,6 миллиардами рублями. Тройку замыкает „Роснефть“ — с 813 миллиардами рублями», — указано в рейтинге Forbes.

По данным издания, всего в список вошло 100 крупнейших компаний. Суммарная прибыль всех участников рейтинга составила почти 9,3 триллиона рублей.

Ранее «Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. Сейчас компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга.

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Российский проект «Ямал СПГ» по версии Forbes стал лидером в рейтинге самых прибыльных компаний России. За прошлый год он заработал 840,2 миллиарда рублей и занял второе место после «Газпрома». «Компания „Ямал СПГ“ заняла вторую строчку, заработав 840,2 миллиарда рублей, уступив первенство „Газпрому“ с 1311,6 миллиардами рублями. Тройку замыкает „Роснефть“ — с 813 миллиардами рублями», — указано в рейтинге Forbes. По данным издания, всего в список вошло 100 крупнейших компаний. Суммарная прибыль всех участников рейтинга составила почти 9,3 триллиона рублей. Ранее «Сургутнефтегаз» опустился на 16 строчек рейтинга самых прибыльных компаний по версии Forbes. Сейчас компания стоит на 21-м месте. В 2022 году предприятие занимало пятую строчку рейтинга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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