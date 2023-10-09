В Салехарде жильцы конфликтуют с коммунальщиками из-за опасного крыльца

В Салехарде могут наказать УК из-за бездействия при ремонте крыльца (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) управляющая компания затягивает с ремонтом фасада и крыльца капитального дома по улице Республики, 76, тем самым подвергнув опасности жизнь и здоровье жильцов. Окружной департамент госжилнадзора вынес предупреждение коммунальщикам, сообщили URA.RU источники в политических кругах.

«Управляющая компания, обслуживающая дом по адресу Республики, 76 отреагировала на жалобы жильцов на обрушающийся козырек над подъездной группой и снесла его во избежании неприятных последствий. После сноса козырька они не убрали за собой строительный мусор и не устранили недостатки самого крыльца. Госжилнадзор ЯНАО выписал им предупреждение и обязал сделать ремонт входной группы в срок до 14 ноября», — сообщил корреспонденту собеседник агентства.

Жители дома в социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что уже само крыльцо находится в плохом состоянии. По словам собеседника, администрация не может вмешаться в конфликт жителей и управляющей компании, так как вопрос не входит в сферу полномочий мэрии, им должен заниматься госжилнадзор, а представители управляющей компании не могут заставить жителей решить вопрос на основе софинансирования.

В окружном департаменте госжилнадзора корреспонденту агентства пояснили, что знают о проблеме и действительно вынесли предписание устранить текущие недостатки до 14 ноября. В противном случае в отношении УК будет возбуждено административное дело.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации окружной столицы, на момент публикации новости ответ не получен.

Состояние входной группы дома по адресу Республики, 76 после сноса козырька Фото: группа «В Салехарде», Вк — https://vk.com/inshd?w=wall-50802562_1023979

Состояние крыльца Фото: группа «В Салехарде», Вк — https://vk.com/inshd?w=wall-50802562_1023979