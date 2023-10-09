09 октября 2023
08 октября 2023

Власти ЯНАО предупредили коммунальщиков, которые подвергают опасности здоровье жильцов. Фото

В Салехарде жильцы конфликтуют с коммунальщиками из-за опасного крыльца
© Служба новостей «URA.RU»
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В Салехарде могут наказать УК из-за бездействия при ремонте крыльца (фото из архива) Фото:

В Салехарде (ЯНАО) управляющая компания затягивает с ремонтом фасада и крыльца капитального дома по улице Республики, 76, тем самым подвергнув опасности жизнь и здоровье жильцов. Окружной департамент госжилнадзора вынес предупреждение коммунальщикам, сообщили URA.RU источники в политических кругах.

«Управляющая компания, обслуживающая дом по адресу Республики, 76 отреагировала на жалобы жильцов на обрушающийся козырек над подъездной группой и снесла его во избежании неприятных последствий. После сноса козырька они не убрали за собой строительный мусор и не устранили недостатки самого крыльца. Госжилнадзор ЯНАО выписал им предупреждение и обязал сделать ремонт входной группы в срок до 14 ноября», — сообщил корреспонденту собеседник агентства.

Жители дома в социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что уже само крыльцо находится в плохом состоянии. По словам собеседника, администрация не может вмешаться в конфликт жителей и управляющей компании, так как вопрос не входит в сферу полномочий мэрии, им должен заниматься госжилнадзор, а представители управляющей компании не могут заставить жителей решить вопрос на основе софинансирования.

В окружном департаменте госжилнадзора корреспонденту агентства пояснили, что знают о проблеме и действительно вынесли предписание устранить текущие недостатки до 14 ноября. В противном случае в отношении УК будет возбуждено административное дело.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации окружной столицы, на момент публикации новости ответ не получен.

Состояние входной группы дома по адресу Республики, 76 после сноса козырька
Состояние входной группы дома по адресу Республики, 76 после сноса козырька
Фото:
Состояние крыльца
Состояние крыльца
Фото:
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В Салехарде (ЯНАО) управляющая компания затягивает с ремонтом фасада и крыльца капитального дома по улице Республики, 76, тем самым подвергнув опасности жизнь и здоровье жильцов. Окружной департамент госжилнадзора вынес предупреждение коммунальщикам, сообщили URA.RU источники в политических кругах. «Управляющая компания, обслуживающая дом по адресу Республики, 76 отреагировала на жалобы жильцов на обрушающийся козырек над подъездной группой и снесла его во избежании неприятных последствий. После сноса козырька они не убрали за собой строительный мусор и не устранили недостатки самого крыльца. Госжилнадзор ЯНАО выписал им предупреждение и обязал сделать ремонт входной группы в срок до 14 ноября», — сообщил корреспонденту собеседник агентства. Жители дома в социальных сетях публикуют фото, на которых видно, что уже само крыльцо находится в плохом состоянии. По словам собеседника, администрация не может вмешаться в конфликт жителей и управляющей компании, так как вопрос не входит в сферу полномочий мэрии, им должен заниматься госжилнадзор, а представители управляющей компании не могут заставить жителей решить вопрос на основе софинансирования. В окружном департаменте госжилнадзора корреспонденту агентства пояснили, что знают о проблеме и действительно вынесли предписание устранить текущие недостатки до 14 ноября. В противном случае в отношении УК будет возбуждено административное дело. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации окружной столицы, на момент публикации новости ответ не получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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