Житель ЯНАО отправится в колонию за драку с полицейским

Житель ЯНАО отправится в колонию общего режима за побои, которые он нанес сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России.
«В Пуровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти. Сотрудник полиции пытался прекратить противоправные действия, которые совершал нарушитель. В ответ на законные требования мужчина высказал в адрес полицейского оскорбления и нанес ему удар кулаком», — говорится в сообщении.
Известно, что к участковому на улице поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО обратилась женщина. Она сказала, что в ее квартире находится агрессивный пьяный мужчина. Сотрудник полиции пытался его успокоить и заставлял покинуть помещение.
В итоге нарушителя признали виновным по нескольким статьям. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2,5 года.
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