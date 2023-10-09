Житель ЯНАО отправится в колонию за драку с полицейским

Мужчина нанес кулаком удар участковому, который пытался его усмирить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель ЯНАО отправится в колонию общего режима за побои, которые он нанес сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России.

«В Пуровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти. Сотрудник полиции пытался прекратить противоправные действия, которые совершал нарушитель. В ответ на законные требования мужчина высказал в адрес полицейского оскорбления и нанес ему удар кулаком», — говорится в сообщении.

Известно, что к участковому на улице поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО обратилась женщина. Она сказала, что в ее квартире находится агрессивный пьяный мужчина. Сотрудник полиции пытался его успокоить и заставлял покинуть помещение.

В итоге нарушителя признали виновным по нескольким статьям. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2,5 года.