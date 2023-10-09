09 октября 2023
08 октября 2023

Житель ЯНАО отправится в колонию за драку с полицейским

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчина нанес кулаком удар участковому, который пытался его усмирить Фото:

Житель ЯНАО отправится в колонию общего режима за побои, которые он нанес сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России.

«В Пуровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти. Сотрудник полиции пытался прекратить противоправные действия, которые совершал нарушитель. В ответ на законные требования мужчина высказал в адрес полицейского оскорбления и нанес ему удар кулаком», — говорится в сообщении.

Известно, что к участковому на улице поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО обратилась женщина. Она сказала, что в ее квартире находится агрессивный пьяный мужчина. Сотрудник полиции пытался его успокоить и заставлял покинуть помещение.

В итоге нарушителя признали виновным по нескольким статьям. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2,5 года.

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Житель ЯНАО отправится в колонию общего режима за побои, которые он нанес сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СК России. «В Пуровском районе мужчина признан виновным в применении насилия к представителю власти. Сотрудник полиции пытался прекратить противоправные действия, которые совершал нарушитель. В ответ на законные требования мужчина высказал в адрес полицейского оскорбления и нанес ему удар кулаком», — говорится в сообщении. Известно, что к участковому на улице поселка Уренгой Пуровского района ЯНАО обратилась женщина. Она сказала, что в ее квартире находится агрессивный пьяный мужчина. Сотрудник полиции пытался его успокоить и заставлял покинуть помещение. В итоге нарушителя признали виновным по нескольким статьям. Ему предстоит провести в колонии общего режима 2,5 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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