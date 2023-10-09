Главной целью концепции называют формирование единой цветовой гаммы микрорайона
В Тобольске (Тюменская область) отремонтируют фасады многоквартирных домов, через которые проходят гостевые маршруты. Об этом рассказали в администрации города.
«В Тобольске продолжается ремонт фасадов на гостевых маршрутах. На сегодняшний день разработана проектная документация и выполнена разработка цветовых решений фасадов многоквартирных домов №39, 41 в 8 микрорайоне», — сообщили в пресс-службе администрации.
Планируется покрасить стены, отремонтировать ограждения балконов, цоколь и стены. Работы закончат в 2024 году. Главной целью концепции называют формирование единой цветовой гаммы микрорайона.
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