09 октября 2023

В Тюменской области отремонтируют фасады гостевых маршрутов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск
Главной целью концепции называют формирование единой цветовой гаммы микрорайона Фото:

В Тобольске (Тюменская область) отремонтируют фасады многоквартирных домов, через которые проходят гостевые маршруты. Об этом рассказали в администрации города.

«В Тобольске продолжается ремонт фасадов на гостевых маршрутах. На сегодняшний день разработана проектная документация и выполнена разработка цветовых решений фасадов многоквартирных домов №39, 41 в 8 микрорайоне», — сообщили в пресс-службе администрации.

Планируется покрасить стены, отремонтировать ограждения балконов, цоколь и стены. Работы закончат в 2024 году. Главной целью концепции называют формирование единой цветовой гаммы микрорайона.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) отремонтируют фасады многоквартирных домов, через которые проходят гостевые маршруты. Об этом рассказали в администрации города. «В Тобольске продолжается ремонт фасадов на гостевых маршрутах. На сегодняшний день разработана проектная документация и выполнена разработка цветовых решений фасадов многоквартирных домов №39, 41 в 8 микрорайоне», — сообщили в пресс-службе администрации. Планируется покрасить стены, отремонтировать ограждения балконов, цоколь и стены. Работы закончат в 2024 году. Главной целью концепции называют формирование единой цветовой гаммы микрорайона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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