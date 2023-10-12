12 октября 2023

В Тюменской области назначен новый военный комиссар. Скрин

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный комиссар Свердловской области. Игорь Лямин, лямин игорь, вип часы, наручные
Ранее Сергей Чирков занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области Фото:

Из официальных документов, подписанных исполняющим обязанности начальника военного комиссариата Тюменской области Сергея Чиркова, исчезла приставка врио. В ответе на официальный запрос URA.RU от 11 октября 2023 года Чирков указан как военный комиссар Тюменской области. При этом еще в апреле 2023 года он занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области.

«Военный комиссар Тюменской области. Полковник Сергей Чирков», — указано в официальном ответе Военного комиссариата Тюменской области. Во время пресс-конференции, которая состоялась 3 октября в Тюмени, Чирков отрицал, что его кандидатура рассматривается на должность начальника Военного комиссариата Тюменской области. И пояснил, что временно заменяет тюменского военкома Алексея Куличкова, на время его отпуска.

В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что военком Тюменской области Алексей Куличков больше месяца не появляется на работе. Представители военного комиссариата объясняли это тем, что он находится в отпуске.

Военным комиссаром Тюменской области стал Сергей Чирков
Военным комиссаром Тюменской области стал Сергей Чирков

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Из официальных документов, подписанных исполняющим обязанности начальника военного комиссариата Тюменской области Сергея Чиркова, исчезла приставка врио. В ответе на официальный запрос URA.RU от 11 октября 2023 года Чирков указан как военный комиссар Тюменской области. При этом еще в апреле 2023 года он занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области. «Военный комиссар Тюменской области. Полковник Сергей Чирков», — указано в официальном ответе Военного комиссариата Тюменской области. Во время пресс-конференции, которая состоялась 3 октября в Тюмени, Чирков отрицал, что его кандидатура рассматривается на должность начальника Военного комиссариата Тюменской области. И пояснил, что временно заменяет тюменского военкома Алексея Куличкова, на время его отпуска. В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что военком Тюменской области Алексей Куличков больше месяца не появляется на работе. Представители военного комиссариата объясняли это тем, что он находится в отпуске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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