Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

Ранее Сергей Чирков занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Из официальных документов, подписанных исполняющим обязанности начальника военного комиссариата Тюменской области Сергея Чиркова, исчезла приставка врио. В ответе на официальный запрос URA.RU от 11 октября 2023 года Чирков указан как военный комиссар Тюменской области. При этом еще в апреле 2023 года он занимал должность заместителя военного комиссара Свердловской области.

«Военный комиссар Тюменской области. Полковник Сергей Чирков», — указано в официальном ответе Военного комиссариата Тюменской области. Во время пресс-конференции, которая состоялась 3 октября в Тюмени, Чирков отрицал, что его кандидатура рассматривается на должность начальника Военного комиссариата Тюменской области. И пояснил, что временно заменяет тюменского военкома Алексея Куличкова, на время его отпуска.

В Военный комиссариат Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что военком Тюменской области Алексей Куличков больше месяца не появляется на работе. Представители военного комиссариата объясняли это тем, что он находится в отпуске.