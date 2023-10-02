Тюменский областной военком не появляется на работе больше месяца

Военный комиссар Тюменской области Куличков ушел в отпуск больше, чем на месяц

03 октября 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Алексей Куличков ушел в длительный отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменский областной военком Алексей Куличков отдыхает уже больше месяца. Его нет на рабочем месте с конца августа. В военкомате URA.RU сообщили, что Куличков находится в отпуске. «Алексей Владимирович находится в отпуске. Конкретно: на территории Тюменской области», — заявили в областном военном комиссариате. Инсайдеры в силовых ведомствах предполагают, что на самом деле происходит крупная кадровая перестановка: сейчас областной военкомат временно возглавляет Сергей Чирков, бывший заместитель военного комиссара Свердловской области. Ему прочат должность руководителя военкомата Тюменской области, но уже без приставки «врио». Сам Чирков заявляет, что находится здесь лишь в командировке. «В рамках продвижения по военной службе направлен в командировку в Тюменскую область. Служба в военном комиссариате мне знакома», — сообщил URA.RU Чирков. Сергей Чирков возглавил Тюменский областной военный комиссариат еще 28 августа. Ранее он временно возглавлял военкомат Свердловской области.

Тюменский областной военком Алексей Куличков отдыхает уже больше месяца. Его нет на рабочем месте с конца августа. В военкомате URA.RU сообщили, что Куличков находится в отпуске. «Алексей Владимирович находится в отпуске. Конкретно: на территории Тюменской области», — заявили в областном военном комиссариате. Инсайдеры в силовых ведомствах предполагают, что на самом деле происходит крупная кадровая перестановка: сейчас областной военкомат временно возглавляет Сергей Чирков, бывший заместитель военного комиссара Свердловской области. Ему прочат должность руководителя военкомата Тюменской области, но уже без приставки «врио». Сам Чирков заявляет, что находится здесь лишь в командировке. «В рамках продвижения по военной службе направлен в командировку в Тюменскую область. Служба в военном комиссариате мне знакома», — сообщил URA.RU Чирков. Сергей Чирков возглавил Тюменский областной военный комиссариат еще 28 августа. Ранее он временно возглавлял военкомат Свердловской области.