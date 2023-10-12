12 октября 2023

Новый спикер думы Тюмени начала свое правление с закручивания гаек

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с полномочным представителем Президента Николаем Цукановым о реализации указаов президента. Тюмень, иванова светлана
Светлана Иванова демонстрирует авторитарный стиль управления Фото:

Новый спикер думы Тюмени Светлана Иванова начинает свое правление с закручивания гаек. Подробности агентству рассказал инсайдеры из тюменского политического бомонда.

«Иванова намерена лично присутствовать на всех заседаниях комиссий. Ее предшественник Евгений Заболотный ранее никогда этого не делал. В крайних случаях отправлял своего зама Дмитрия Осипова», — поделился собеседник агентства.

Другой источник сообщает, что аппарат думы также чувствует на себе изменения с приходом нового председателя. «Иванова погружается в самые мелкие бюрократические вопросы, которые не интересовали бывшего спикера. В аппарате ее оценивают по-разному: кто-то восхищается ее подходом к делу, а кто-то раздражен дотошностью нового председателя и авторитарным стилем управления, присущим большинству педагогов (Иванова — бывший преподаватель физкультуры)», — сообщают анонимные источники.

Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается.

Светлану Иванову официально назначили председателем Тюменской городской думы на первом заседании, 9 октября. Она тут же обозначила ближайшую задачу для депутатов.

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Новый спикер думы Тюмени Светлана Иванова начинает свое правление с закручивания гаек. Подробности агентству рассказал инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Иванова намерена лично присутствовать на всех заседаниях комиссий. Ее предшественник Евгений Заболотный ранее никогда этого не делал. В крайних случаях отправлял своего зама Дмитрия Осипова», — поделился собеседник агентства. Другой источник сообщает, что аппарат думы также чувствует на себе изменения с приходом нового председателя. «Иванова погружается в самые мелкие бюрократические вопросы, которые не интересовали бывшего спикера. В аппарате ее оценивают по-разному: кто-то восхищается ее подходом к делу, а кто-то раздражен дотошностью нового председателя и авторитарным стилем управления, присущим большинству педагогов (Иванова — бывший преподаватель физкультуры)», — сообщают анонимные источники. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. Светлану Иванову официально назначили председателем Тюменской городской думы на первом заседании, 9 октября. Она тут же обозначила ближайшую задачу для депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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