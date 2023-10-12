Новый спикер думы Тюмени начала свое правление с закручивания гаек

13 октября 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Светлана Иванова демонстрирует авторитарный стиль управления Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Новый спикер думы Тюмени Светлана Иванова начинает свое правление с закручивания гаек. Подробности агентству рассказал инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Иванова намерена лично присутствовать на всех заседаниях комиссий. Ее предшественник Евгений Заболотный ранее никогда этого не делал. В крайних случаях отправлял своего зама Дмитрия Осипова», — поделился собеседник агентства. Другой источник сообщает, что аппарат думы также чувствует на себе изменения с приходом нового председателя. «Иванова погружается в самые мелкие бюрократические вопросы, которые не интересовали бывшего спикера. В аппарате ее оценивают по-разному: кто-то восхищается ее подходом к делу, а кто-то раздражен дотошностью нового председателя и авторитарным стилем управления, присущим большинству педагогов (Иванова — бывший преподаватель физкультуры)», — сообщают анонимные источники. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. Светлану Иванову официально назначили председателем Тюменской городской думы на первом заседании, 9 октября. Она тут же обозначила ближайшую задачу для депутатов.

Новый спикер думы Тюмени Светлана Иванова начинает свое правление с закручивания гаек. Подробности агентству рассказал инсайдеры из тюменского политического бомонда. «Иванова намерена лично присутствовать на всех заседаниях комиссий. Ее предшественник Евгений Заболотный ранее никогда этого не делал. В крайних случаях отправлял своего зама Дмитрия Осипова», — поделился собеседник агентства. Другой источник сообщает, что аппарат думы также чувствует на себе изменения с приходом нового председателя. «Иванова погружается в самые мелкие бюрократические вопросы, которые не интересовали бывшего спикера. В аппарате ее оценивают по-разному: кто-то восхищается ее подходом к делу, а кто-то раздражен дотошностью нового председателя и авторитарным стилем управления, присущим большинству педагогов (Иванова — бывший преподаватель физкультуры)», — сообщают анонимные источники. Агентство направило запрос в Тюменскую городскую думу. Ответ на него ожидается. Светлану Иванову официально назначили председателем Тюменской городской думы на первом заседании, 9 октября. Она тут же обозначила ближайшую задачу для депутатов.