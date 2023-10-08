В Тюмени выбрали спикера городской думы восьмого созыва

Новым спикером гордумы Тюмени стала экс-глава Тюменского района Светлана Иванова

09 октября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

За кандидатуру Светланы Ивановой проголосовали 28 депутатов гордумы нового созыва Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.RU. «Спикером думы Тюмени официально избрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 депутатов», — сообщает корреспондент агентства. Известно, что оппонентом Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Его поддержало семь человек. Примечательно, что в счетную комиссию, отвечающую за проведение голосования за нового спикера, попали представители от всех политических партий, кроме ЛДПР.

Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.RU. «Спикером думы Тюмени официально избрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 депутатов», — сообщает корреспондент агентства. Известно, что оппонентом Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Его поддержало семь человек. Примечательно, что в счетную комиссию, отвечающую за проведение голосования за нового спикера, попали представители от всех политических партий, кроме ЛДПР.