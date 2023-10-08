В Тюмени выбрали спикера городской думы восьмого созыва

Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.RU.
«Спикером думы Тюмени официально избрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 депутатов», — сообщает корреспондент агентства.
Известно, что оппонентом Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Его поддержало семь человек. Примечательно, что в счетную комиссию, отвечающую за проведение голосования за нового спикера, попали представители от всех политических партий, кроме ЛДПР.
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