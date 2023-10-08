08 октября 2023
07 октября 2023

В Тюмени выбрали спикера городской думы восьмого созыва

Новым спикером гордумы Тюмени стала экс-глава Тюменского района Светлана Иванова
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
За кандидатуру Светланы Ивановой проголосовали 28 депутатов гордумы нового созыва Фото:

Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.RU.

«Спикером думы Тюмени официально избрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 депутатов», — сообщает корреспондент агентства.

Известно, что оппонентом Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Его поддержало семь человек. Примечательно, что в счетную комиссию, отвечающую за проведение голосования за нового спикера, попали представители от всех политических партий, кроме ЛДПР.

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Тюменская городская дума восьмого созыва проголосовала за кандидатуру нового спикера. Большинством голосов на эту должность выбрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова, передает из зала заседаний городской администрации корреспондент URA.RU. «Спикером думы Тюмени официально избрана экс-глава Тюменского района Светлана Иванова. За нее проголосовали 28 депутатов», — сообщает корреспондент агентства. Известно, что оппонентом Ивановой стал депутат от ЛДПР Алексей Чирков. Его поддержало семь человек. Примечательно, что в счетную комиссию, отвечающую за проведение голосования за нового спикера, попали представители от всех политических партий, кроме ЛДПР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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