13 октября 2023

Курганцы опасаются обрушения ветхих балконов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разрушающиеся балконы. Курган, лоджия, стекло вываливается, балконы разваливаются
Курганцы заметили как разрушаются балконы, куски от которых угрожают людям на тротуаре (архивное фото) Фото:

Курганцы опасаются, что куски бетона с ветхих балконов многоквартирного дома на улице Коли Мяготина упадут на тротуар, по которому ходят люди. Об этом горожане рассказали в соцсети. К посту прикреплено фото разрушающихся балконов.

«В Кургане на фасаде дома по улице Коли Мяготина, 143 висят глыбы бетона над тротуаром, не дай Бог, кому-то может прилететь с высоты пятого этажа? Уже звонили в управляющую компанию, не отвечают», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

На фото видно, как куски бетона на ветхих балконах еле-еле держатся на арматуре. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить — когда и кто будет ремонтировать балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143. Ответ ожидается.

В Кургане разрушаются балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143
В Кургане разрушаются балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы опасаются, что куски бетона с ветхих балконов многоквартирного дома на улице Коли Мяготина упадут на тротуар, по которому ходят люди. Об этом горожане рассказали в соцсети. К посту прикреплено фото разрушающихся балконов. «В Кургане на фасаде дома по улице Коли Мяготина, 143 висят глыбы бетона над тротуаром, не дай Бог, кому-то может прилететь с высоты пятого этажа? Уже звонили в управляющую компанию, не отвечают», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, как куски бетона на ветхих балконах еле-еле держатся на арматуре. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить — когда и кто будет ремонтировать балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...