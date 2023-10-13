Курганцы опасаются обрушения ветхих балконов. Фото

14 октября 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Курганцы заметили как разрушаются балконы, куски от которых угрожают людям на тротуаре (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганцы опасаются, что куски бетона с ветхих балконов многоквартирного дома на улице Коли Мяготина упадут на тротуар, по которому ходят люди. Об этом горожане рассказали в соцсети. К посту прикреплено фото разрушающихся балконов. «В Кургане на фасаде дома по улице Коли Мяготина, 143 висят глыбы бетона над тротуаром, не дай Бог, кому-то может прилететь с высоты пятого этажа? Уже звонили в управляющую компанию, не отвечают», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, как куски бетона на ветхих балконах еле-еле держатся на арматуре. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить — когда и кто будет ремонтировать балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143. Ответ ожидается. В Кургане разрушаются балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143 Фото: группа «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/inckrgn

Курганцы опасаются, что куски бетона с ветхих балконов многоквартирного дома на улице Коли Мяготина упадут на тротуар, по которому ходят люди. Об этом горожане рассказали в соцсети. К посту прикреплено фото разрушающихся балконов. «В Кургане на фасаде дома по улице Коли Мяготина, 143 висят глыбы бетона над тротуаром, не дай Бог, кому-то может прилететь с высоты пятого этажа? Уже звонили в управляющую компанию, не отвечают», — говорится в посте, опубликованном в группе «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фото видно, как куски бетона на ветхих балконах еле-еле держатся на арматуре. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в мэрию Кургана, чтобы выяснить — когда и кто будет ремонтировать балконы в доме на улице Коли Мяготина, 143. Ответ ожидается.