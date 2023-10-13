Прокуратура проконтролирует рейс из Тюмени, задержанный на сутки

14 октября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании Utair задержан из-за плохой погоды в принимающем аэропорту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair. В пресс-службе ведомства сообщили, что вылет самолета из аэропорта Рощино в Березово отложен на сутки из-за погоды. «В аэропорту Рощино произошла задержка рейса 235 по маршруту Тюмень — Березово авиакомпании Utair. Плановое время вылета рейса — 14 октября в 06.22. Расчетное время вылета — 15 октября 07.30», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Рейс задержан из-за осадков и плохой видимости в аэропорту Березово. Все пассажиры уведомлены об изменениях в расписании. На данный момент четыре человека разместились в гостинице. Оказание полного комплекса услуг находится на контроле тюменского транспортного прокурора.

Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair. В пресс-службе ведомства сообщили, что вылет самолета из аэропорта Рощино в Березово отложен на сутки из-за погоды. «В аэропорту Рощино произошла задержка рейса 235 по маршруту Тюмень — Березово авиакомпании Utair. Плановое время вылета рейса — 14 октября в 06.22. Расчетное время вылета — 15 октября 07.30», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Рейс задержан из-за осадков и плохой видимости в аэропорту Березово. Все пассажиры уведомлены об изменениях в расписании. На данный момент четыре человека разместились в гостинице. Оказание полного комплекса услуг находится на контроле тюменского транспортного прокурора.