13 октября 2023

Прокуратура проконтролирует рейс из Тюмени, задержанный на сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Рейс авиакомпании Utair задержан из-за плохой погоды в принимающем аэропорту Фото:

Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair. В пресс-службе ведомства сообщили, что вылет самолета из аэропорта Рощино в Березово отложен на сутки из-за погоды.

«В аэропорту Рощино произошла задержка рейса 235 по маршруту Тюмень — Березово авиакомпании Utair. Плановое время вылета рейса — 14 октября в 06.22. Расчетное время вылета — 15 октября 07.30», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Рейс задержан из-за осадков и плохой видимости в аэропорту Березово.

Все пассажиры уведомлены об изменениях в расписании. На данный момент четыре человека разместились в гостинице. Оказание полного комплекса услуг находится на контроле тюменского транспортного прокурора.

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Тюменская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса авиакомпании Utair. В пресс-службе ведомства сообщили, что вылет самолета из аэропорта Рощино в Березово отложен на сутки из-за погоды. «В аэропорту Рощино произошла задержка рейса 235 по маршруту Тюмень — Березово авиакомпании Utair. Плановое время вылета рейса — 14 октября в 06.22. Расчетное время вылета — 15 октября 07.30», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Рейс задержан из-за осадков и плохой видимости в аэропорту Березово. Все пассажиры уведомлены об изменениях в расписании. На данный момент четыре человека разместились в гостинице. Оказание полного комплекса услуг находится на контроле тюменского транспортного прокурора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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