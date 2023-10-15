Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа

Израильские атаки с помощью авиации по сектору Газа являются подготовкой к наземной операции. Об этом сообщил командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар.
«Удары израильской авиации по Газе нацелены на подготовку к возможной наземной операции», — сказал Бар. Его слова передает ТАСС.
Обострение военного конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября. Израильская армия ЦАХАЛ сообщила, что готовится расширить военную операцию «Железные мечи», направленную на уничтожение ХАМАС, включив в нее наземные операции в секторе Газа. Для этого ЦАХАЛ выпустила предписание, по которому жители должны покинуть свои дома на севере и переместиться на юг. Для этого им давалось 24 часа. Управление по координации гуманитарных вопросов, которое является подразделением Секретариата ООН призвало отменить перемещение населения. Вторжение Израиля на территорию палестинцев оказалось отложено на несколько дней. URA.RU рассказывало о возможных причинах, по которым операцию пришлось перенести.
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