15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Жители ЯНАО обнаружили жука в выпечке в «Магните». Фото

В выпечке, купленной в «Магните» в Ноябрьске, нашли жука
© Служба новостей «URA.RU»
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Хлебокомбинат СМАК. Екатеринбург, к чаю, сдоба, еда, выпечка, сладкая булочка, хлебобулочная продукция
Жука в слойке с картофелем обнаружила жительница Ноябрьска Фото:

Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела выпечку с жуком внутри. Информация покупке плетенки со странной начинкой в розничной сети «Магнит» была размещена в telegram-канале «NSK».

«Требую проверить торговую сеть „Магнит“, в здании „Юность“ по улице Республики 51, которая торгует выпечкой в торговом зале! Купила сегодня (16.10.23) плетенку из слоеного теста с картошкой и черным жуком!», — написала жительница города, сохранившая анонимность, но сопроводившая сообщение фотографией.

Горожане выразили обеспокоенность тем, в каких условиях хранятся продукты на торговых витринах. «Выпечка лежит в открытом виде на витрине. Нет информации, когда выпекли, когда заморозили, кто производитель. Напротив витрина с фруктами, грузчики разбирают ящики, и вся пыль летит на выпечку!», — поделился аноним.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Магнит». На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на сеть ресторанов японской кухни «Суши Мастер». Тогда жительница обнаружила живых жуков в роллах.

Жук обнаружился в слойке с картофелем
Жук обнаружился в слойке с картофелем
Фото:

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Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела выпечку с жуком внутри. Информация покупке плетенки со странной начинкой в розничной сети «Магнит» была размещена в telegram-канале «NSK». «Требую проверить торговую сеть „Магнит“, в здании „Юность“ по улице Республики 51, которая торгует выпечкой в торговом зале! Купила сегодня (16.10.23) плетенку из слоеного теста с картошкой и черным жуком!», — написала жительница города, сохранившая анонимность, но сопроводившая сообщение фотографией. Горожане выразили обеспокоенность тем, в каких условиях хранятся продукты на торговых витринах. «Выпечка лежит в открытом виде на витрине. Нет информации, когда выпекли, когда заморозили, кто производитель. Напротив витрина с фруктами, грузчики разбирают ящики, и вся пыль летит на выпечку!», — поделился аноним. Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Магнит». На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на сеть ресторанов японской кухни «Суши Мастер». Тогда жительница обнаружила живых жуков в роллах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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