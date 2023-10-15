Жительница Ноябрьска (ЯНАО) приобрела выпечку с жуком внутри. Информация покупке плетенки со странной начинкой в розничной сети «Магнит» была размещена в telegram-канале «NSK».
«Требую проверить торговую сеть „Магнит“, в здании „Юность“ по улице Республики 51, которая торгует выпечкой в торговом зале! Купила сегодня (16.10.23) плетенку из слоеного теста с картошкой и черным жуком!», — написала жительница города, сохранившая анонимность, но сопроводившая сообщение фотографией.
Горожане выразили обеспокоенность тем, в каких условиях хранятся продукты на торговых витринах. «Выпечка лежит в открытом виде на витрине. Нет информации, когда выпекли, когда заморозили, кто производитель. Напротив витрина с фруктами, грузчики разбирают ящики, и вся пыль летит на выпечку!», — поделился аноним.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в головной офис «Магнит». На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказывало о жалобах на сеть ресторанов японской кухни «Суши Мастер». Тогда жительница обнаружила живых жуков в роллах.
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