16 октября 2023

Соратница Шумкова поддержала школьницу из Кургана, отправившую работу на конкурс. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастер-класс по рисованию портрета в Eleven Bar. Екатеринбург, краски, хобби, досуг, отдых, палитра
Курганская первоклассница отправила на всероссийский конкурс одну из своих работ Фото:

Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница.

«Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.

Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона.

Родители поддерживают творческие порывы своего ребенка
Родители поддерживают творческие порывы своего ребенка
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Курганская первоклассникца мечтает стать художником
Курганская первоклассникца мечтает стать художником
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Школьница также любит лепить из пластилина и шить
Школьница также любит лепить из пластилина и шить
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Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница. «Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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