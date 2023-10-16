Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница.
«Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале.
Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона.
Родители поддерживают творческие порывы своего ребенка
Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница. «Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона.