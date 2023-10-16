Соратница Шумкова поддержала школьницу из Кургана, отправившую работу на конкурс. Фото

17 октября 2023 в 01:22 Размер текста - 17 +

Курганская первоклассница отправила на всероссийский конкурс одну из своих работ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница. «Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона. Родители поддерживают творческие порывы своего ребенка Фото: telegram-канал Оксаны Куташи, https://t.me/oksanakutashi/1389 Курганская первоклассникца мечтает стать художником Фото: telegram-канал Оксаны Куташи, https://t.me/oksanakutashi/1389 Школьница также любит лепить из пластилина и шить Фото: telegram-канал Оксаны Куташи, https://t.me/oksanakutashi/1389

Замгубернатора Курганской области, руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи передала школьнице Марии Хомяковой принадлежности для рисования. Первоклассница из Кургана отправила на всероссийский конкурс «Я Могу! Я Рисую!» одну из своих работ, рассказал чиновница. «Маша очень хочет научиться рисовать как настоящий художник, с этого года начала занятия с педагогом. Передала Маше все необходимое для творчества, чтобы ее мечта обязательно исполнилась. На конкурс она отправила одну из своих работ», — написала Оксана Куташи в своем telegram-канале. Специальная комиссия оценивала работы детей с ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравлял подростка Дарью Глущенко, ставшую победителем. По его словам, в конкурсе принимали участие более 20 подростков из региона.