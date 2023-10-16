16 октября 2023
15 октября 2023
14 октября 2023

В ЯНАО осудили мужчину за попытку убийства

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, оружие, выстрел, шуттинг
За покушение на убийство мужчина получил срок Фото:

Жителя ЯНАО осудили на семь лет за попытку убийства. О приговоре сообщила прокуратура Ямала. Мужчина в ходе пьяного конфликта выстрелил в голову пострадавшему, но тот остался жив.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Мужчину признали виновным по статье „Покушение на убийство“», — сообщает прокуратура.

Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый в ходе словесного конфликта выстрелил потерпевшему в голову и покинул место происшествия. Мужчина остался жив.

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Жителя ЯНАО осудили на семь лет за попытку убийства. О приговоре сообщила прокуратура Ямала. Мужчина в ходе пьяного конфликта выстрелил в голову пострадавшему, но тот остался жив. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Мужчину признали виновным по статье „Покушение на убийство“», — сообщает прокуратура. Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый в ходе словесного конфликта выстрелил потерпевшему в голову и покинул место происшествия. Мужчина остался жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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