В ЯНАО осудили мужчину за попытку убийства

17 октября 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

За покушение на убийство мужчина получил срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя ЯНАО осудили на семь лет за попытку убийства. О приговоре сообщила прокуратура Ямала. Мужчина в ходе пьяного конфликта выстрелил в голову пострадавшему, но тот остался жив. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Мужчину признали виновным по статье „Покушение на убийство“», — сообщает прокуратура. Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый в ходе словесного конфликта выстрелил потерпевшему в голову и покинул место происшествия. Мужчина остался жив.

Жителя ЯНАО осудили на семь лет за попытку убийства. О приговоре сообщила прокуратура Ямала. Мужчина в ходе пьяного конфликта выстрелил в голову пострадавшему, но тот остался жив. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Мужчину признали виновным по статье „Покушение на убийство“», — сообщает прокуратура. Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый в ходе словесного конфликта выстрелил потерпевшему в голову и покинул место происшествия. Мужчина остался жив.