В ЯНАО осудили мужчину за попытку убийства

За покушение на убийство мужчина получил срок
Жителя ЯНАО осудили на семь лет за попытку убийства. О приговоре сообщила прокуратура Ямала. Мужчина в ходе пьяного конфликта выстрелил в голову пострадавшему, но тот остался жив.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Мужчину признали виновным по статье „Покушение на убийство“», — сообщает прокуратура.
Из обстоятельств дела следует, что обвиняемый в ходе словесного конфликта выстрелил потерпевшему в голову и покинул место происшествия. Мужчина остался жив.
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