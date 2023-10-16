16 октября 2023

В Тюменской области задержали живодера, убившего собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур от «Пятёрочки» в рамках проекта, направленного на сотрудничество с фермерскими хозяйствами. Екатеринбург, собака, пес
Инцидент произошел вечером 14 октября Фото:

В Тюменской области задержали живодера, убившего собаку в поселке Демьянка. Об этом сообщили в региональном УМВД. Инцидент произошел 14 октября, по сообщениям очевидцев мужчина перерезал горло псу и выбросил в мусорный контейнер.

«Заявление поступило в отдел УМВД России по Уватскому району. Личность мужчины уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в ведомстве.

О происшествии стало известно из соцсетей. В группе «ЧС Тобольск» был опубликован пост, в котором очевидцы сообщили о преступлении. С их слов, вечером 14 октября в поселке Демьянка мужчина перерезал горло псу и выбросил его в мусорный контейнер.

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В Тюменской области задержали живодера, убившего собаку в поселке Демьянка. Об этом сообщили в региональном УМВД. Инцидент произошел 14 октября, по сообщениям очевидцев мужчина перерезал горло псу и выбросил в мусорный контейнер. «Заявление поступило в отдел УМВД России по Уватскому району. Личность мужчины уже установлена. Участковым уполномоченным проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в ведомстве. О происшествии стало известно из соцсетей. В группе «ЧС Тобольск» был опубликован пост, в котором очевидцы сообщили о преступлении. С их слов, вечером 14 октября в поселке Демьянка мужчина перерезал горло псу и выбросил его в мусорный контейнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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