На Тюменскую область надвигаются первые морозы

С 26 октября на территории Тюменской области установится минусовая температура воздуха. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что в регион также придут обильные снегопады.
«26 октября, температура воздуха днем составит 0 градусов, в ночное время — до — 4 градусов. Облачно, снег. 30 октября в дневные часы на территории Тюменской области похолодает до — 4 градусов, ночью температура воздуха опустится до — 9», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo.
Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области перед наступлением морозов ожидается кратковременное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура на территории региона сохранится, как минимум, до 23 октября.
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