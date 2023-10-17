17 октября 2023

На Тюменскую область надвигаются первые морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, иней, заморозки, мороз
В Тюменской области похолодает до — 9 градусов Фото:

С 26 октября на территории Тюменской области установится минусовая температура воздуха. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что в регион также придут обильные снегопады.

«26 октября, температура воздуха днем составит 0 градусов, в ночное время — до — 4 градусов. Облачно, снег. 30 октября в дневные часы на территории Тюменской области похолодает до — 4 градусов, ночью температура воздуха опустится до — 9», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области перед наступлением морозов ожидается кратковременное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура на территории региона сохранится, как минимум, до 23 октября.

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С 26 октября на территории Тюменской области установится минусовая температура воздуха. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что в регион также придут обильные снегопады. «26 октября, температура воздуха днем составит 0 градусов, в ночное время — до — 4 градусов. Облачно, снег. 30 октября в дневные часы на территории Тюменской области похолодает до — 4 градусов, ночью температура воздуха опустится до — 9», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области перед наступлением морозов ожидается кратковременное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура на территории региона сохранится, как минимум, до 23 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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