На Тюменскую область надвигаются первые морозы

18 октября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

В Тюменской области похолодает до — 9 градусов Фото: Сергей Русанов © URA.RU С 26 октября на территории Тюменской области установится минусовая температура воздуха. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что в регион также придут обильные снегопады. «26 октября, температура воздуха днем составит 0 градусов, в ночное время — до — 4 градусов. Облачно, снег. 30 октября в дневные часы на территории Тюменской области похолодает до — 4 градусов, ночью температура воздуха опустится до — 9», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области перед наступлением морозов ожидается кратковременное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура на территории региона сохранится, как минимум, до 23 октября.

С 26 октября на территории Тюменской области установится минусовая температура воздуха. Об этом сообщает официальный сайт Gismeteo. Там указано, что в регион также придут обильные снегопады. «26 октября, температура воздуха днем составит 0 градусов, в ночное время — до — 4 градусов. Облачно, снег. 30 октября в дневные часы на территории Тюменской области похолодает до — 4 градусов, ночью температура воздуха опустится до — 9», — указано на официальном сайте сервиса Gismeteo. Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области перед наступлением морозов ожидается кратковременное потепление. По прогнозам синоптиков, плюсовая температура на территории региона сохранится, как минимум, до 23 октября.