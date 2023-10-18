О возможном возобновлении отмененных рейсов депэкономразвития Курганской области не сообщает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Несколько рейсов по автобусным маршрутам регулярных перевозок из Кургана в пригородные населенные пункты были сокращены. Об этом сообщается на сайте департамента экономического развития Курганской области.

«ООО «Компания «Заурал-такси-лайн», маршрут № 253 «КГСХА — Троицкая площадь». Отменены рейсы из КГСХА в 7:20; 09:10; 10:50; 12:30; 14:10; 15:50; 17:30; 19:10. ИП Губанков Е.Н., маршрут № 243 «Курган — Д/О Лесники», — сообщается на сайте. Отменены рейсы из Кургана в 18:32», — сообщается на сайте.

Также изменено расписание по маршруту № 254 «Пригородный вокзал — Введенское». На нем отменены рейсы по выходным и праздничным дням из села Введенское в 06:30, 08:30, 10:30, 14:30, 16:30 и в 18:30. С остановочного пункта «Ж\д вокзал», где в Кургане начинает движение автобус по маршруту, отменены рейсы по выходным и праздничным дням в 07:30, 09:30, 11:30, 15:30, 17:30, 19:30.

Еще, по данным депэкономразвития региона, отменена рейсов коснулась автобусного маршрута № 520 «деревня Ясная — Курган (через село Глядянское)». Из Кургана по маршруту не уехать в 10:25, а из деревни Ясная в 13:20. Дополнительно сообщается, что отменен заезд в деревню Ясная и село Притобольное со второго по седьмой день недели.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен отказался возить людей по межмуниципальному маршруту. Региональные власти лишили предпринимателя свидетельства для осуществления перевозок, потому что он не выезжал по маршруту «Куртамыш — Курган» согласно действующего расписания.

Скрин: сайт департамента экономического развития Курганской области