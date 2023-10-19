В Капитолий ворвались неизвестные, чтобы закончить удары Израиля по Газе: главное за ночь 19 октября

В США активисты ворвались в здание Капитолия, чтобы прекратить войну в Газе
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Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Противники палестино-израильского конфликта прорвались в здание Капитолия Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В здание американского Капитолия ворвались активисты, желающие прекратить огонь в секторе Газа. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовал извинений от Совбеза международной организации за то, что он так и не осудил атаку ХАМАСа на еврейское государство. URA.RU приводит главные события палестино-израильского конфликта к утру 19 октября.

  • Противники войны между Палестиной и Израилем ворвались в здание Капитолия. Демонстранты требовали немедленно прекратить огонь в секторе Газа, а также остановить военную поддержку Израиля.
  • Постпред Израиля в ООН потребовал извинений от Совета безопасности организации за то, что она годами позволяла создавать «военную машину» в Газе. Также Эрдан назвал непостижимым тот факт, что СБ не осудил атаку движения ХАМАС на Израиль.
  • ООН намерена провести срочное расследование взрыва баптистской больницы в секторе Газа, который произошел в ночь на 18 октября. Такое заявление сделал заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс.
  • Палестинский репортер Юнис Тирави поделился кадрами удара со стороны Израиля в Газе. Согласно данным, еврейское государство ударило ракетой по жилым домам рядом с больницей.
  • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что доказал президенту США Джо Байдену непричастность к удару по больнице в секторе Газа. Глава правительства сказал, что предъявил американскому лидеру доказательства, что в атаке виновна группировка «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
  • Худший вариант развития событий на Ближнем Востоке — это применение ядерного оружия. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, чтобы избежать такого исхода, необходимо создать полноценное Палестинское государство.
  • Египет объявил об открытии «устойчивого» канала доставки гуманитарной помощи в Газу. Глава государства договорился об этом с американским коллегой Байденом.

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В здание американского Капитолия ворвались активисты, желающие прекратить огонь в секторе Газа. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан потребовал извинений от Совбеза международной организации за то, что он так и не осудил атаку ХАМАСа на еврейское государство. URA.RU приводит главные события палестино-израильского конфликта к утру 19 октября.
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