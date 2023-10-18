18 октября 2023

Чиновник упрекнул тюменцев в нежелании отказываться от гаражей

Тюменские власти не справляются со сносом гаражей и погребов
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски пропавшего мальчика Далера Бобиева. Екатеринбург, опечатанный гараж
В Тюмени насчитывается 3990 несанкционированных гаражей и погребов Фото:

Руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук упрекнул горожан, что на территории Тюмени остается большое количество самовольно установленных гаражей и погребов, которые граждане отказываются сносить добровольно. Заявление он сделал на заседании комиссии по благоустройству, прошедшем в городской думе.

«Как бы ни хотелось нам, но в добровольном порядке граждане не желают демонтировать гаражи и погреба. По состоянию на 10 октября в городе остается 3990 таких объектов. Процедура освобождения земельных участков проводится через решение суда или во время благоустройства дворов», — рассказал Олег Савчук.

Депутат Андрей Потапов спросил Олега Савчука о том, когда власти окончательно смогут снести несанкционированные объекты, и что мешало это сделать ранее. Чиновник признался, что работы по сносу ведутся 17 лет, а власти делают все, чтобы погребов и гаражей не стало, но «за этим кроется длительная работа».

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Руководитель управы Калининского административного округа Олег Савчук упрекнул горожан, что на территории Тюмени остается большое количество самовольно установленных гаражей и погребов, которые граждане отказываются сносить добровольно. Заявление он сделал на заседании комиссии по благоустройству, прошедшем в городской думе. «Как бы ни хотелось нам, но в добровольном порядке граждане не желают демонтировать гаражи и погреба. По состоянию на 10 октября в городе остается 3990 таких объектов. Процедура освобождения земельных участков проводится через решение суда или во время благоустройства дворов», — рассказал Олег Савчук. Депутат Андрей Потапов спросил Олега Савчука о том, когда власти окончательно смогут снести несанкционированные объекты, и что мешало это сделать ранее. Чиновник признался, что работы по сносу ведутся 17 лет, а власти делают все, чтобы погребов и гаражей не стало, но «за этим кроется длительная работа».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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