Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

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Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, путин владимир
Владимир Путин подписал закон 19 октября Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен на сайте правовой информации.

«Денонсировать Рамочную конфенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте документа. Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября.

В заключении Совфеда ранее отмечалось, что денонсация конвенции не ограничит конституционные права нацменьшинств. Это объяснялось тем, что в российском законодательстве предусмотрены нормы, закрепляющие права малочисленных народов.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен на сайте правовой информации. «Денонсировать Рамочную конфенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте документа. Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. В заключении Совфеда ранее отмечалось, что денонсация конвенции не ограничит конституционные права нацменьшинств. Это объяснялось тем, что в российском законодательстве предусмотрены нормы, закрепляющие права малочисленных народов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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