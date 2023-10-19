Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств 19 октября 2023 в 16:17 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал закон 19 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен на сайте правовой информации. «Денонсировать Рамочную конфенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте документа. Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. В заключении Совфеда ранее отмечалось, что денонсация конвенции не ограничит конституционные права нацменьшинств. Это объяснялось тем, что в российском законодательстве предусмотрены нормы, закрепляющие права малочисленных народов. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен на сайте правовой информации. «Денонсировать Рамочную конфенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте документа. Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября. В заключении Совфеда ранее отмечалось, что денонсация конвенции не ограничит конституционные права нацменьшинств. Это объяснялось тем, что в российском законодательстве предусмотрены нормы, закрепляющие права малочисленных народов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям