Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите нацменьшинств

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Документ размещен на сайте правовой информации.
«Денонсировать Рамочную конфенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте документа. Закон был принят Госдумой 10 октября и одобрен Совфедом 11 октября.
В заключении Совфеда ранее отмечалось, что денонсация конвенции не ограничит конституционные права нацменьшинств. Это объяснялось тем, что в российском законодательстве предусмотрены нормы, закрепляющие права малочисленных народов.
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