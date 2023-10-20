Десятки человек погибли от удара по церкви в Газе: главное о конфликте за ночь

ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 20 октября.
- 40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля;
- Израильское правительство приняло решение и дало армии «зеленый свет» на вход в сектор Газа. Сделать это она сможет, как только военные будут готовы;
- По данным CNN, разведка США обнаружила только легкие повреждения в здании больницы в Газе после удара. Отмечается, что при взрыве погибли от 100 до 300 человек;
- Израильский чиновник сообщил, что министерство обороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для поставок на Украину. Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не окажет сильного влияния на боеспособность ВСУ;
- Порядка 30 детей находятся в группе заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на южные районы Израиля две недели назад, написала газета Jerusalem Post со ссылкой на данные военных. При этом общее число заложников составляет 200 человек;
- Группа из семи журналистов попала под израильский обстрел на юге Ливана, один из них погиб, другой получил ранения;
- США не считают уместным проведение международного расследования удара по больнице в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер;
- Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля;
- Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что партии военной помощи штатов для Израиля включают в себя высокоточные боеприпасы JDAM и SDB, а также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
- Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Киева.
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