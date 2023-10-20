Десятки человек погибли от удара по церкви в Газе: главное о конфликте за ночь

Жертвами удара по церкви в Газе стали 40 человек
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ВС Израиля уничтожили греческую православную церковь в Газе Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 20 октября.

  • 40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля;
  • Израильское правительство приняло решение и дало армии «зеленый свет» на вход в сектор Газа. Сделать это она сможет, как только военные будут готовы;
  • По данным CNN, разведка США обнаружила только легкие повреждения в здании больницы в Газе после удара. Отмечается, что при взрыве погибли от 100 до 300 человек;
  • Израильский чиновник сообщил, что министерство обороны США собирается отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов, предназначенных для поставок на Украину. Американские официальные лица считают, что перенаправление снарядов не окажет сильного влияния на боеспособность ВСУ;
  • Порядка 30 детей находятся в группе заложников, захваченных ХАМАС в ходе нападения на южные районы Израиля две недели назад, написала газета Jerusalem Post со ссылкой на данные военных. При этом общее число заложников составляет 200 человек;
  • Группа из семи журналистов попала под израильский обстрел на юге Ливана, один из них погиб, другой получил ранения;
  • США не считают уместным проведение международного расследования удара по больнице в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа Мэттью Миллер;
  • Корабль ВМС США перехватил несколько ракет, выпущенных хуситами, предположительно, в сторону Израиля;
  • Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что партии военной помощи штатов для Израиля включают в себя высокоточные боеприпасы JDAM и SDB, а также артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
  • Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Конгресс США намерен и дальше поддерживать Украину. Телефонный разговор прошел на фоне сообщений о поставках Израилю вооружения, предназначенного для Киева.

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Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. URA.RU приводит главные новости о палестино-израильском конфликте за ночь 20 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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