Выросло число погибших после удара по церкви в секторе Газа

Жертвами удара по церкви в Газе стали 40 человек

Люди прятались в церкви от ударов Израиля Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. Об этом сообщил Mash.

«40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа», — передает Telegram-канал. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля.

Греческая православная церковь Святого Порфирия разрушена в результате израильских бомбардировок. В момент удара в здании находили несколько сотен мирных граждан. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненных.