19 октября 2023

Выросло число погибших после удара по церкви в секторе Газа

Жертвами удара по церкви в Газе стали 40 человек
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Люди прятались в церкви от ударов Израиля Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. Об этом сообщил Mash.

«40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа», — передает Telegram-канал. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля.

Греческая православная церковь Святого Порфирия разрушена в результате израильских бомбардировок. В момент удара в здании находили несколько сотен мирных граждан. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненных.

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Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. Об этом сообщил Mash. «40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа», — передает Telegram-канал. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля. Греческая православная церковь Святого Порфирия разрушена в результате израильских бомбардировок. В момент удара в здании находили несколько сотен мирных граждан. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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