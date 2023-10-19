Выросло число погибших после удара по церкви в секторе Газа

Люди прятались в церкви от ударов Израиля
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Жертвами удара израильских ВВС по церкви в секторе Газа стали 40 человек. Об этом сообщил Mash.
«40 человек погибли после удара израильских ВВС по территории греческого патриархата в секторе Газа», — передает Telegram-канал. Уточняется, что люди прятались в церкви от ударов Израиля.
Греческая православная церковь Святого Порфирия разрушена в результате израильских бомбардировок. В момент удара в здании находили несколько сотен мирных граждан. Изначально сообщалось о двух погибших и десятках раненных.
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